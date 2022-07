Wohin mit Musterschüler Musiala? Überraschender Bayern-Plan mit Mané denkbar

Von: Manuel Bonke

Bayerns Nachwuchstalent Jamal Musiala: Er ist sehr flexibel einsetzbar. © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Abgang von Zielspieler Robert Lewandowski ist offen, wie die FCB-Offensive aussehen wird. Jamal Musiala überzeugt mit Flexibilität - doch wo wird er eingesetzt?

München - Sogar Pep Guardiola (51) gerät beim Namen Jamal Musiala (19) ins Schwärmen – zuletzt in den USA nach dem Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und dem FC Bayern.

Von Julian Nagelsmann (35) gab es ebenfalls Sonderlob für Musiala nach dem 0:1 gegen die Citizens: „Musiala war in der zweiten Halbzeit brillant!“ Der Youngster kam nach 52 Minuten für Leroy Sané (26) ins Spiel und meinte nach seinem einzigen Einsatz in den USA: „Es hat sich gut angefühlt.“

Wo stellt Julian Nagelsmann seinen Musterschüler Jamal Musiala auf?

Das erste Spiel in den Vereinigten Staaten verpasste Musiala wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel. Zurück in München arbeitete der Nationalspieler umgehend mit seinen privaten Reha-Trainern an der Blessur, damit er für das erste Pflichtspiel der neuen Saison (Supercup am Samstag in Leipzig) und den Bundesliga-Start bei Eintracht Frankfurt am darauffolgenden Freitag im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Stellt sich die Frage: Wo lässt Nagelsmann Musterschüler Musiala dieses Jahr brillieren?

Jamal Musiala: Doppelspitze mit Sadio Mané?

Durch den Abgang von Robert Lewandowski (33) wird Nagelsmann häufiger von seiner 4-2-3-1-Grundordnung mit einem klassischen Stürmer als Zielspieler abweichen. In diesem System kam Musiala vergangene Saison vor allem auf dem linken Flügel oder der Sechser-Position zum Einsatz.

Künftig wird der Bayern-Trainer seine Mannschaft vermehrt im 3-5-2 oder 4-2-2-2 aufs Feld schicken. Im defensiven Mittelfeld wird man Musiala durch den Transfer von Ryan Gravenberch (20) selten sehen, für ihn ergeben sich vor allem in der Offensive Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise in der Doppelspitze neben Sadio Mané (30). Beide Spieler sind technisch versiert, das Duo könnte so manche Abwehr durcheinanderwirbeln.



Musiala für Gnabry oder Sané? Viele Möglichkeiten bei der Bayern-Aufstellung

Bisher nannte Nagelsmann zwar stets Serge Gnabry (27) als Sturmpartner von Mané, doch während der USA-Reise konnte dieser nur bedingt überzeugen. Mit Dreierkette könnte Musiala auf einer Art Doppelzehn mit Thomas Müller (32) spielen. Ebenfalls möglich: Dass Musiala auf dem Flügel Leroy Sané (26) verdrängt. Egal, wo: Für das Bayern-Juwel ist es wichtig, auf einer Position beheimatet zu werden, als Stammspieler seine beste Leistung abrufen zu können. bok

