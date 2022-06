Sadio Mané zum FC Bayern? Liverpool-Experte erklärt den Transfer: „Ergibt durchaus Sinn“

Von: Florian Schimak

Sadio Mané steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der Mega-Transfer ergebe durchaus Sinn, wie ein Liverpool-Experte aus England tz.de exklusiv erklärt.

München - Das Transferkarussell beim FC Bayern beginnt sich langsam aber sicher zu drehen. Ging es an der Säbener Straße in Sachen Neuverpflichtungen bislang eher bedächtig zu, so könnte es in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag gehen.

Zunächst wurde der Deal mit Noussair Mazraoui öffentlich gemacht. Darüber hinaus soll der Transfer von Ryan Gravenberch ebenfalls perfekt sein. Beide Kicker kommen von Ajax Amsterdam zu den Bayern. Die ganz großen Stars sind sie aber noch nicht.

Name: Sadio Mané Alter: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre), Banbali, Senegal Verein: FC Liverpool (Vertrag bis 2023) Position: Linksaußen Marktwert: 80 Millionen

Der Mega-Transfer des Sommers von Hasan Salihamidzic dürfte aber die Verpflichtung von Sadion Mané sein. Mit dem Offensiv-Star des FC Liverpool ist sich der deutsche Rekordmeister offenbar einig. Schon vor einigen Wochen wurde über das FCB-Interesse am Senegalesen berichtet, nun zeichnet sich der Wechsel immer mehr ab.

Sadio Mané zum FC Bayern? Liverpool-Experte erklärt den Transfer-Hammer: „Ergibt durchaus Sinn“

„Ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Der Transfer ergibt durchaus Sinn“, sagt Andrew Headspeath, Liverpool-Experte von 90min.com aus London, gegenüber tz.de. Mané spielt seit 2016 für die Reds, sein Vertrag an der Anfield Road läuft 2023 aus, weshalb der FC Bayern zuschlagen konnte.

„Ich finde es schade, dass er den Verein verlässt“, erklärt Headspeath weiter: „Aber gut ist, dass Liverpool noch ein wenig Geld für ihn bekommt, zumal er ja unbedingt gehen will.“ Mit dem Spieler ist sich der FC Bayern angeblich weitestgehend einig. Mané, der in Liverpool 12 Millionen Brutto kassiert haben soll, steigt in München zu den Top-Verdienern auf. Angeblich soll der 30-Jährige bis zu 20 Millionen Euro bekommen.

Sadio Mané will den FC Liverpool verlassen. Wechselt er zum FC Bayern? © IMAGO / News Images

Nun müssen sich nur noch die beiden Teams auf eine Ablösesumme einigen. Sein Marktwert liegt laut tansfermarkt.de bei 80 Millionen. So viel müssen die Bayern in Anbetracht der Vertragslaufzeit von Mané aber nicht nach Liverpool überweisen. „30 Millionen Euro sind für mich tatsächlich recht wenig“, sagt Headspeath gegenüber tz.de: „Ich denke, dass die Reds um die 50 Millionen Euro verlangen werden - vermutlich trifft man sich am Ende irgendwo in der Mitte.“

FC Bayern vor Mané-Verpflichtung: Liverpool-Experte - „30 Millionen Euro sind tatsächlich recht wenig“

Inwieweit ein fixer Mané-Deal den Abschied von Robert Lewandowski beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Der Flügelstürmer wäre kein direkter Ersatz für den Weltfußballer, der kürzlich klargemacht hatte, dass keine Zukunft mehr beim FC Bayern hat. Lewy zieht es zum FC Barcelona.

Eher ist Mané ein Upgrade auf dem Flügel und ein Pendant zu Kingsley Coman. Leroy Sané agierte unter Julian Nagelsmann eher im Zentrum, auf der Zehn - und die Zukunft von Serge Gnabry steht aktuell auch noch in den Sternen. Eine Offensive mit Mané, Coman, Sané und Gnabry hätte vor allem eins: Irres Tempo!

Allerdings ist der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern noch nicht in trockenen Tüchern. Da werden sich die FCB-Fans dann doch noch ein paar Tage gedulden müssen. Auch wenn‘s vermutlich schwerfällt. (smk)