Warum nicht im Bayern-Trikot, Sadio? Mané mit Doppelpack samt Traumtor gegen Brasilien

Von: Florian Schimak

Sadio Mané hat beim FC Bayern keine wirklich erfolgreiche Saison hinter sich. Dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat, beweist er im National-Trikot.

München – Als Weltstar und Fan-Liebling wurde Sadio Mané vor einem Jahr beim FC Bayern vorgestellt. Doch nach einer für beide Seiten enttäuschenden Saison hat sich die Gemengelage inzwischen gänzlich verändert.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1993 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sadio Mané hat das Fußballspielen nicht verlernt: Bayern-Star ballert Senegal zu Sieg über Brasilien

Dass Mané das Fußballspielen aber noch nicht verlernt hat, das bewies der Offensivspieler nun am Dienstagabend. Beim 4:2-Erfolg des Senegal gegen Brasilien erzielte der 31-Jährige gleich zwei Treffer.

Im Estadio José Alvalade in Lissabon, wo die Partie zwischen der Selecão und den Löwen aus Teranga stattfand, sorgte Mané in der 55. Minute per Traumtor zunächst für das zwischenzeitliche 3:1, ehe der 31-Jährige in der Nachspielzeit per Strafstoß den Deckel draufmachte (90.+7). Seinen letzten Treffer im Trikot des FC Bayern erzielte Mané am 22. April bei der 1:3-Niederlage bei Mainz 05.

Nun verabschiedet sich Mané erst einmal in den Sommerurlaub. Ob der Senegalese am 13. Juli zum Leistungstest an der Säbener Straße wieder auftaucht? Zwei Tage später brechen die Bayern zum Trainingslager an den Tegernsee auf (15.-20. Juli). Ob mit oder ohne Mané steht aktuell nicht fest.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Transfergerüchte um einen Abschied in die Wüste. Angeblich soll der saudi-arabische Top-Klub Al-Nassr ein Angebot für Mané vorbereiten. Daher ist es aktuell nicht auszuschließen, dass der vermeintliche Top-Transfer aus dem vergangenen Jahr die bayrische Landeshauptstadt in diesem Sommer schon wieder verlässt.

Sadio Mané vor Abschied beim FC Bayern? Saudi-Arabien lockt

Mané konnte in seiner ersten Saison an der Säbener Straße nur selten überzeugen. Anfänglich als Publikumsliebling gefeierte, verletzte er sich im Herbst 2022 am Schienbeinköpfchen derart schwer, dass er die WM in Katar verpasste. Anschließend fand Mané nicht wieder zur alten Form.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Manchester City im April schlug Mané Mitspieler Leroy Sané ins Gesicht und wurde daraufhin für ein Spiel suspendiert. Auch in den folgenden Wochen fiel der Ex-Liverpool-Star mehr durch vorzeitige Kabinengänge als durch starke Leistungen auf.

Insofern ist es schön zu sehen, dass Mané zumindest im Senegal-Trikot die Freude und den Spaß am Fußball nicht verloren hat. Ob er sie beim FC Bayern noch einmal zeigen wird, bleibt abzuwarten. (smk)