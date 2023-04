„Er weiß, wie er helfen kann“: Sadio Mané bleibt Bayern-Sorgenkind – trotz Novum unter Tuchel

Von: Florian Schimak

Teilen

Sadio Mané bleibt beim FC Bayern das Sorgenkind. Trotz eines Novums unter Thomas Tuchel. Welchen Plan verfolgt der Trainer?

München – Am Samstagmittag gab es zwei Aktionen, die für Sadio Mané eine Trendwende beim FC Bayern hätten werden können!

In der 18. Minuten trudelte sein Chip hauchdünn am Freiburger-Pfosten vorbei. Der Blick des der Kugel hinterher schauenden Senegalesen dabei sprach Bände: „Bitte lieber Ball, geh doch einfach rein.“ Er tat es nicht.

Name: Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen Marktwert: 30 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sadio Mané scheitert beim SC Freiburg mit zwei großen Chancen

Ebenso wenig in der 57. Minute, als Mané eine Flanke von Thomas Müller fast schon schulbuchmäßig per Flugkopfball auf das Freiburger Tor beförderte. Dieses Mal hatte Mark Flekken etwas dagegen und fischte das Leder aus dem Eck.

Und so blieb Mané wieder ohne eigenen Treffer. Seit dem 29. Oktober wartet der Routinier (31. Geburtstag am 10. April) nun schon auf ein Erfolgserlebnis. Beim 6:2-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz traf Mané zuletzt – es war am 12. Spieltag.

Zwar fehlte der Angreifer danach monatelang wegen einer Verletzung am Schienbeinköpfchen und verpasste deswegen auch die WM in Katar. Doch inzwischen ist Mané schon länger wieder fit – aber noch lange nicht in Form!

Sadio Mané verpasste gegen den SC Freiburg einen Treffer. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

„Schritt in die richtige Richtung“? Sadio Mané bleibt Bayern-Sorgenkind – trotz Novum unter Tuchel

Obwohl er am vergangenen Dienstag nach dem Pokal-Aus ankündigte, schon „bald“ der alte Mané zu sein: „Ich verspreche es dir“, sagte er da in der Mixed Zone. Eine Ansage oder mehr eine verzweifelte Aussage?

Am Samstag gab‘s nun ein doppeltes Novum unter Thomas Tuchel. Mané stand erstmals in der Startelf, und er spielte über 90 Minuten. Kurios: Zuletzt tat er dies beim Hinspiel gegen den SC Freiburg (5:0) – das war am 10. Spieltag.

„Ich glaube, dass er heute einen guten Schritt gemacht hat“, befand Tuchel im Anschluss an die Partie im Breisgau: „Er war defensiv und offensiv extrem fleißig. Er hat zwei gute Chancen gehabt. Wahrscheinlich nützt am Ende – wie bei den allermeisten Stürmern – ein Tor. Das ist uns heute verwehrt geblieben.“

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Wie plant Thomas Tuchel beim FC Bayern mit Sadio Mané?

Nun stellt sich die große Frage: Wie plant Tuchel mit Mané? Immerhin durfte er auf seiner Lieblingsposition auf dem linken Flügel an. Die Abläufe sind bei ihm aber noch nicht drin. In der ersten Hälfte gab‘s einen Anschiss von Leroy Sané, weil er keinen Laufweg anbot, als dieser ins Zentrum zog.

Im zweiten Durchgang fiel ein haarsträubendes Missverständnis mit Linksverteidiger Alphonso Davies glücklicherweise nicht ins Gewicht, weil die Freiburger daraus kein Kapital schlugen. Tuchel hält seinem Superstar aber die Stange. „Ich habe das Gefühl, er weiß, wie er helfen kann“, so der Coach, der seit dem BVB-Spiel eine Steigerung bei Mané erkannt haben will.

Darf er am Dienstag beim Champions-League-Kracher wieder von Beginn an ran? Da Eric Maxim Choupo-Moting vermutlich ausfallen wird, wäre in der Offensive ein Platz frei. Zumal auch Serge Gnabry als Mittelstürmer in Freiburg keine nachhaltige Werbung für sich machte (tz-Note 5).

Tuchel pusht Mané – und hofft auf Dosenöffner: „Wir bleiben weiter dran“

Auffällig: Tuchel sieht bei allen das Positive. Natürlich auch beim sensiblen Mané. „Es ist alles gut so. Wir bleiben weiter dran“, sagte er am Samstag abschließend. Was das für das Bayern-Problemkind in den kommenden Wochen bedeutet? Abwarten. Und auf den einen Treffer hoffen.

Wäre doch eine schöne Geschichte, sollte dieser ausgerechnet in Manchester gelingen ... (smk)