Mané beim FC Bayern endlich angekommen? „Werden noch mehr Freude an ihm haben“

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern befindet sich in einem „Flow“. Auch Sadio Mané findet immer besser in die Spur. Ist der Superstar nun in München angekommen?

München – Um den metaphorischen Einstieg zu wählen, hätte man davon schreiben können, dass Sadio Mané so langsam wieder sein Megafon gefunden hat. Denn der Superstar des FC Bayern lächelte in den vergangenen Partien immer öfter und fand nun beim 6:2-Erfolg über den FSV Mainz am Samstagmittag sein ansteckendes Lachen zurück.

Einen kleinen Mini-Makel hatte der Auftritt des 30-Jährigen bei spätsommerlichen Temperaturen in der Allianz Arena. Zwar gelang Mané ein Treffer und zwei tolle Assists, doch der verschossene Elfmeter (43.), den er als Abpraller dann doch im Tor unterbringen konnte, sollte Manés Leistung an diesem Tag nicht schmälern (tz-Note 1).

Vor allem Mané zeigte sich im Anschluss an seinen starken Auftritt allerdings selbstkritisch. „Ich denke, ich kann noch mehr“, sagte der Senegalese in den Katakomben der Allianz Arena: „Ich kann immer noch besser werden. In allem. Ich bin jemand, der jeden Tag lernen will. Ich denke, dass ich mich noch sehr verbessern kann. Offensiv und defensiv.“

Sadio Mané: Vom Superstar zum Sorgenkind und zurück – Warum Kahn mit noch mehr rechnet

Das klingt fast schon nach einer Kampfansage! Doch auch Oliver Kahn wollte sich nach der Partie nicht mit der Leistung von Mané zufriedengeben. Ob der Superstar nach seinem starken Start und dem Durchhänger vor einigen Wochen nun endlich beim FC Bayern angekommen sei, wollten die Journalisten wissen. „Für mich ist er schon lange angekommen“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

„Gegen Barcelona hat er ein typisches Mané-Tor geschossen, heute hat er auch wieder getroffen. Er arbeitet unglaublich viel und darüber feiert er seine Erfolgserlebnisse“, sagte Kahn am Samstagnachmittag, um dann noch etwas anzukündigen: „Im Januar, wenn‘s dann wieder losgeht, werden wir auch noch mehr Freude haben.“

Endlich wieder gute Laune: Sadio Mané brilliert für den FC Bayern. © IMAGO/ULMER

In 20 Spielen hat Mané wettbewerbsübergreifend bislang elf Treffer erzielt und drei Tore aufgelegt. Alle 134 Minuten gelingt ihm ein Tor. Also rein statistisch liest sich der Arbeitsnachweis des neuen Superstars ziemlich überragend. Und dennoch wirkte Mané vor nicht allzu langer Zeit unglücklich.

Der ansonsten so freudig-lächelnde Spaßvogel wirkte in der Zeit, als der FC Bayern seine Krise hatte, überspielt. Ihm fehlte die Überzeugung in seinen Aktionen. Einige Experte sahen in ihm gar einen Fremdkörper. Tatsächlich tat sich Mané nach der anfänglichen Euphorie als alleinige Spitze schwer, weil er dort seine Stärken nicht ausspielen konnte.

Sadio Mané und das Megafon: Wann greift der Superstar wieder zu?

Löblich, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellte und nicht monierte. Dabei gab er am Samstag zu, dass es ihm guttat, dass Trainer Julian Nagelsmann ihn wieder auf den linken Flügel beorderte. „Ich habe mein ganzes Leben lang auf dem linken Flügel gespielt“, erklärte er, um dann aber hinterherzuschieben: „Wenn mich die Mannschaft als Stürmer oder Rechtsaußen braucht, werde ich da sein.“

Es ehrt Mané, dass er sich nicht zu wichtig nimmt. Aber ein Stückweit dürfte er sich auch bei Eric Maxim Choupo-Moting bedanken. Denn dank des Laufs und den starken Vorstellungen des Kameruners als Stoßstürmer zuletzt, darf Mané wieder links ran und kann so das am besten machen, was er am liebsten tut: Seiner Mannschaft helfen.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Daher wollte Mané vom „Flow“ der Bayern wenig hören, wohl wissend, dass das große Ziel bis zur WM-Pause noch nicht erreicht ist. Noch sind drei Partien in der Bundesliga zu absolvieren, Tabellenführer sind die Münchner aber noch immer nicht. „Vielleicht ist das Wort ‚Flow“‘ zu viel. Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Mané am Samstag: „Wir hatten sehr gute Wochen. Aber auf diesem hohen Niveau müssen wir weitermachen und konstant bleiben“.

Um den Kreis zu schließen: Das letzte Heimspiel vor der WM-Unterbrechung absolviert der Rekordmeister am 7. November gegen Werder Bremen. Gut möglich, dass Mané dann wieder irgendwo her ein Megafon zaubert. (smk)