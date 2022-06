Gedankenspiele um künftigen FCB-Sturm: München hat neben Mané auch Ex-Wolfsburg-Flop im Visier

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Die Personalplanung des FC Bayern für die Saison 2022/2023 läuft auf Hochtouren. Neben Sadio Mané hat der Rekordmeister offenbar zwei weitere namhafte Stürmer auf dem Zettel.

München - Mit Sadio Mané scheint Bayern München eine Wunschlösung für die Nachfolge von Robert Lewandowski auserkoren zu haben. Der Liverpool-Star dürfte den Polen jedoch kaum auf der 9er-Position ersetzen, sondern vielmehr auf dem Flügel zum Einsatz kommen. Ob der Wechsel des Senegalesen an die Säbener Straße tatsächlich vollzogen wird, ist bis dato noch unklar.

Derweil kursieren weitere Transfergerüchte um den FC Bayern - und auch diese handeln von prominenten Goalgettern:

FC Bayern hat weitere Hochkaräter im Visier - Einer scheint unzufrieden unter Pep

Zum einen habe es der FC Bayern mit Raheem Sterling auf einen weiteren Premier-League-Star abgesehen. Laut The Sun reihe sich der deutsche Rekordmeister in die Liste der Interessenten für den britischen Flügelflitzer von Manchester City ein. Champions-League-Sieger Real Madrid und auch der FC Chelsea sollen es ebenfalls auf den 27-Jährigen abgesehen haben, der seit sieben Jahren in den Diensten des Klubs von Pep Guardiola steht.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic scheinen mehrere Lösungen für die Abteilung Attacke des FC Bayern zu planen. © Frank Hoermann/SVEN SIMON/Imago

Unter dem Ex-Bayern-Trainer sei Sterling zuletzt nicht mehr zufrieden gewesen, äußert die englische Presse. In Manchester verdient der Nationalspieler offenbar umgerechnet rund 17,7 Millionen Euro pro Jahr. Ob der Angreifer in München weniger zu verdienen bereit ist? Unwahrscheinlich. Dass Bayern München Mané und Sterling unter Vertrag nimmt, dürfte ebenfalls kaum eintreten. Daher lässt sich spekulieren, dass dieser als B-Lösung angedacht ist.

Bayern München an Neapel-Star interessiert - Rückkehr in die Bundesliga?

Aus Italien schwappt ein weiteres Transfergerücht in Richtung Isarmetropole: Laut Corriero dello sport zeigt der FC Bayern auch an Victor Osimhen vom SSC Neapel Interesse. Bei dem Namen klingelt es bei dem ein oder anderen Fußballfan: Der 23-Jährige verdiente vor wenigen Jahren beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga seine Sporen - wechselte jedoch nach einem durchwachsenen Engagement zum OSC Lille nach Frankreich.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

FC Bayern und offenbar auch Newcastle an Osimhen dran

Dort gelang Victor Osimhen der Durchbruch - so dass ihn 2020 der italienische Topklub Neapel verpflichtete. Nach zwei Jahren in der Serie A könnte der Nigerianer den Sprung zu einem europäischen Schwergewicht vollziehen. Jedoch gibt es etwas, dass gegen einen Transfer zum FC Bayern spricht: Der SSC fordert angeblich eine stolze Ablösesumme von 110 Millionen Euro für den Angreifer, den der Rekordmeister offenbar schon länger im Visier hat.

Dessen Vertrag mit den Süditalienern datiert noch bis Sommer 2025 - die damalige Transfersumme betrug imposante 75 Mio. Euro. Neben dem FCB hat angeblich auch der neureiche Premier-League-Klub Newcastle United seine Fühler ausgestreckt. Mané, Sterling oder Osimhen? In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob einer dieser namhaften Stürmer künftig im Trikot des FC Bayern München aufläuft. (PF)