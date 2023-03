Mané prophezeit Wechsel von England-Stars in die Bundesliga: Versteckter Hinweis zu Kane?

Von: Johannes Skiba

Seit über einem halben Jahr spielt Sadio Mané beim FC Bayern München und spricht nun über den Stellenwert der Bundesliga.

München – Sadio Mané vom FC Bayern München war im vergangenen Sommer der Toptransfer der Bundesliga. Der Senegalese fühlt sich in München und der Bundesliga sehr wohl. In einem Interview mit der Sport Bild äußerte sich der Angreifer nun über seine Wahrnehmung des deutschen Oberhauses.

„Deutschland und die Bundesliga werden mir in der Öffentlichkeit oft etwas zu klein gemacht. Ich habe die Bundesliga auch aus England verfolgt, daher wurde ich nicht überrascht, sondern in meiner Meinung bestätigt“, so der 30-Jährige. Außerdem prognostiziert Mané für die Zukunft: „Wir werden bald noch mehr Premier-League-Stars in der Bundesliga sehen.“ Es ist ein offenes Geheimnis, dass der deutsche Rekordmeister an Harry Kane von den Tottenham Hotspurs interessiert ist. Ein Transfer des englischen Topstürmers zum FCB würde also gut in Manés Narrativ passen.

Sadio Mané sagt England-Transfers voraus – mit Harry Kane gäbe es da einen Kandidaten für den FC Bayern. © Imago/Poller/Gowthorpe

FC Bayern Mané schwärmt von der Bundesliga

Der Trend in der Bundesliga geht allerdings eher in die Richtung, dass hochtalentierte Spieler wie Jadon Sancho oder Erling Haaland ihren nächsten Karriereschritt in England und nicht in Deutschland gehen. Dennoch hält Sadio Mané die Bundesliga für mehr als konkurrenzfähig: „Die Liga hier ist sehr eng, ausgeglichen. Schauen Sie sich an, wie eng es an der Spitze zugeht. Dazu die Stimmung in den Stadien. Wieso sollte jemand Nein zur Bundesliga sagen? Das würde mich überraschen.“

Der Start des Offensivakteurs beim FC Bayern München lief indes ordentlich. In wettbewerbsübergreifend 24 Partien erzielte Mané elf Tore und bereitete darüber hinaus vier Treffer vor. Im Topspiel gegen Union Berlin konnte der Stürmer endlich sein Comeback geben. Eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen verhinderten seit November weitere Pflichtspiele sowie Einsätze bei der WM 2022 in Katar.

Nur der FC Bayern kann finanziell mit der Premier League mithalten

Auch Superstar Cristiano Ronaldo gratulierte Sadio Mané vergangenen Sommer auf der Urlaubsinsel Mallorca zu seinem Wechsel. Das Ansehen der Bundesliga im Ausland ist nach wie vor groß, wie auch Mané meint: „Ihr unterschätzt hier manchmal die Bundesliga.“

Dennoch kann bis auf die Münchener kein Klub in Deutschland auf finanzieller Ebene mit den Vereinen der Premier League mithalten. Daher wird auch in Zukunft der Weg junger Topspieler der Bundesliga oft auf die Insel führen. Jude Bellingham von Borussia Dortmund könnte im Sommer der nächste Beweis sein, dass aus dem anfänglichen Trend mittlerweile eine Regel geworden ist. Das kann auch das Lob des sympathischen Superstars Sadio Mané nicht ändern. (jsk)