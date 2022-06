Verrückter München-Trip für Mané-Kumpel aus dem Senegal: „Ich bin stolz“

Journalist Papa Mahmoud Gueye (l) war FCB-Neuzugang Sadio Mané auf den Fersen. © Papa Mahmoud Gueye

Journalist Papa Mahmoud Gueye kennt FCB-Neuzugang Sadio Mané noch aus dem Senegal. Jetzt begleitete Gueye den Fußballer durch München.

München - Mané-Mania in München. Und ich, Papa Mahmoud Gueye (28), war hautnah dabei. „Mahmoud, du bist überall.“ So begrüßte mich Bayern-Neuzugang Sadio Mané, als er mich vor dem ersten Teil seines Medizinchecks im Krankenhaus Barmherzige Brüder sah.

FC Bayern: Nach elf Stunden Fahrt Ankunft in München

Der Fußball-Star und ich haben uns vor über zehn Jahren in unserer Heimat Senegal kennengelernt. Seitdem hat sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Mittlerweile studiere ich Journalismus an der IEJ in Paris, arbeite nebenbei und betreue mit Kumpels unser Online-Medium Tággat, was übersetzt so viel wie Sport in unserer Landessprache bedeutet. Um Sadios erste Schritte beim FC Bayern in München zu begleiten, fuhr ich per Bus mehr als elf Stunden lang in die bayerische Landeshauptstadt. Eine Reise, für die ich mir unbezahlten Urlaub genommen habe.

Am Dienstagmorgen war ich nach einer schlaflosen Nacht endlich an meinem Ziel. Per Zufall kam ich ein paar Tage zuvor mit den tz-Reportern Philipp Kessler und Manuel Bonke in Kontakt. Menschen, die für mich an meinen zwei Tagen in München nicht nur zu persönlichen Reiseleitern werden sollten, sondern auch zu Freunden.

tz-Reporter Philipp Kessler (l) und Manuel Bonke (r) empfangen Journalist Papa Mahmoud Gueye in München. © Papa Mahmoud Gueye

FC Bayern: Erste Schnappschüsse von Superstar Mané

Nachdem mich die beiden mit ihrem Dienstwagen am Flughafen abgeholt hatten, ging es sofort zum General-Aviaton-Terminal. Um 11.25 Uhr war es dann so weit: Sadio landete. Durch den Zaun konnten wir einen Blick erhaschen. Zugegeben, es gibt bessere Bilder als die, die wir aus der Distanz, mit unseren Handys machen konnten. In den folgenden Stunden kamen wir Mané aber immer näher. Beispielsweise am Krankenhaus. Dort gelang uns auch der erste Schnappschuss von Sadio in Bayern-Klamotten. Unser Bild ging um die Welt.



Natürlich berichteten wir anschließend auch vor dem Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental. Ich erinnere mich an unseren Sprint, als ich die Info bekam, dass Sadio durch den Hinterausgang herauskomme und zum zweiten Teil des Medizinchecks zum Vereinsgelände gefahren werde. Puh, wir hatten wirklich keine Verschnaufpause…



FC-Bayern-Boss Kahn ist „sehr, sehr glücklich“ über Mané-Wechsel

Dann wurde Sadio offiziell als Bayern-Spieler in der Allianz Arena vorgestellt. Danach sagte er mir: „Ich bin sehr froh, dich hier zu sehen.“ Auch die Bayern-Verantwortlichen sind happy – über Mané. „Ich bin sehr, sehr glücklich“, erzählte mir Oliver Kahn. Eine Legende für mich. Meine erste Erinnerung an die Champions League ist das Finale 2001.

Journalist Papa Mahmoud Gueye spricht auch mit FCB-Boss Oliver Kahn (r). © Papa Mahmoud Gueye

Donnerstagfrüh ging es für mich per Bus wieder zurück. Für meine Berichterstattung als einziger senegalesischer Journalist vor Ort bekam ich viel Lob. Manuel und Philipp erzählten mir, dass mich Trainer Julian Nagelsmann sogar als „Legende“ bezeichnete. Ich bin stolz. Papa Mahmoud Gueye