„Weltklasse, Vorbild, der perfekte Teamkollege!“ – Jürgen Klopp adelt langjährigen Spieler Sadio Mané

Von: Antonio José Riether

Nach dem Abschied von Sadio Mané aus Liverpool verabschiedete sich Jürgen Klopp mit einem rührenden Statement auf dem Kanal des englischen Vizemeisters.

München - Mit Sadio Mané verlässt ein absoluter Star die Premier League und damit die wohl weltbeste Fußball-Liga. Im Sommer 2014 wechselte der 20-Jährige erstmals nach England, allerdings zum FC Southampton. Zwei Jahre später ging er für mehr als 40 Millionen Euro nach Liverpool, wo er sechs Jahre lang unter Jürgen Klopp große Titel sammelte. Sein ehemaliger Trainer bedauert den Abgang Manés, auf der Homepage des FC Liverpool schüttete der deutsche Trainer sein Herz aus und verabschiedete den Spieler auf großartige Weise.

Für Jürgen Klopp ist FC-Bayern-Neuzugang Mané „einer der besten Spieler des Weltfußballs“

Der Senegalese schlägt mit seinem Wechsel zum FC Bayern ein neues Kapitel in seiner Karriere auf, bei seiner letzten Station hinterlässt er ein großes Loch. „Einer von Liverpools größten Spielern aller Zeiten geht und wir müssen anerkennen, wie wichtig das ist“, schrieb Klopp in der Mitteilung. „Er geht mit unserer Dankbarkeit und unserer Liebe. Er verlässt mit seinem garantierten Status unter den Großen“, meint der Stuttgarter und setzt noch einen drauf: „Und ja, er geht in einem Moment, in dem er einer der besten Spieler des Weltfußballs ist“.

Anstatt Trübsal zu blasen, möchte sich Klopp jedoch an die positiven Erlebnisse erinnern. „Die Tore, die er erzielt hat, die Trophäen, die er gewonnen hat“, bleiben ihm in Erinnerung, etwa der Champions-League-Sieg 2019 oder die Englische Meisterschaft im Jahr 2020. Mané sei „sicherlich eine Legende, aber auch eine moderne Liverpool-Ikone“.

Sadio Manés Ex-Trainer Jürgen Klopp: „Unser Verlust ist der Gewinn der Bayern“

Klopp drückt auch seinen Respekt vor den sportlichen Leistungen und besonders der Entwicklung Manés aus. Diese habe sich „von Saison zu Saison kontinuierlich verbessert“, meint der Coach. Manés Bilanz liest sich wirklich gut: In 269 Pflichtspielen für die Reds kommt er auf 120 Treffer und 48 Assists. Klopp respektiert die Entscheidung seines langjährigen Schützlings „voll und ganz“, und meint: „Unser Verlust ist der Gewinn der Bayern.“

Klopp adelt Bayern-Neuverpflichtung Sadio Mané: „Weltklassespieler, wahre Club-Legende, ideales Vorbild“

Dass Klopp der Abschied Manés wirklich nahegeht, beweist seine abschließende Aussage. Er wurde in der vergangenen Saison des Öfteren gebeten, den Spieler in drei Worten zu beschreiben und habe immer gesagt, dass das nicht möglich sei. „Wenn ich es versuchen wollte, müssten mir mehrere Versuche erlaubt sein – denn es gibt so viele Möglichkeiten, ihn mit drei Wörtern zu beschreiben“, meint er und legt los. „Weltklassespieler, wahre Club-Legende, ideales Vorbild, der perfekte Teamkollege, mitfühlender, fürsorglicher Mensch!“, adelt Klopp den Offensivspieler. „Aber die drei Worte, die sich heute am passendsten anfühlen, sind auch am schwersten zu sagen: ‚Werde dich vermissen!‘“ (ajr)