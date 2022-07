Manés strapaziöser Kurztrip: 18 000 Flugmeilen in zwei Tagen - „schon viel Belastung“

Von: Philipp Kessler

Bayern-Neuzugang Sadio Mané stehen anstrengende Tage bevor. Der Senegalese fliegt von den USA nach Afrika und zurück - in nur zwei Tagen.

Rabat - Eine Weltreise. Für viele Menschen ein Traum. Für Sadio Mané (30) gefühlt bald Realität. Um bei pünktlich bei den CAF Awards am 21. Juli zu erscheinen, reist der Offensiv-Star am Mittwochabend nach dem Spiel des FC Bayern im Audi Field in der US-Hauptstadt Washington gegen D.C. United nach Marokko. Mané, der mit Senegal im Februar den Afrika Cup gewonnen hatte, gilt als großer Favorit bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. 2019 gewann er die Auszeichnung zum ersten Mal und bisher einzigen Mal.

„Der eine Tag, den er weg ist, ist nicht schlimm. Die 18 000 Flugmeilen schon eher. Es bringt ihn nicht um, aber das ist schon viel Belastung. Er kennt das, er will da unbedingt hin, um hoffentlich die Auszeichnung zu bekommen“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann (34). „Und er will am Freitag zurückkommen und nicht nach München fliegen.“ Zum Abschluss der Audi Summer Tour trifft der deutsche Rekordmeister am Samstag in Green Bay auf Manchester City mit Coach Pep Guardiola (51). Danach geht es für den Bayern-Tross per Charterflug wieder retour in die bayerische Landeshauptstadt.

Sadio Mané hatte schon entspanntere Tage. © dpa

Sadio Mané unterbricht USA-Reise mit dem FC Bayern

Manés strapaziöser Kurztrip ist auch ein Zeichen seiner Professionalität. Antreiber Joshua Kimmich (27) gefällt auch sein Trainingsehrgeiz. „Ich glaube schon, dass er hungrig ist, dass er Bock hat, Titel zu gewinnen, dass er Bock hat Tore zu machen und voranzugehen“, sagte der deutsche Ehrgeizling am Dienstagabend. „Das ist das, was wir uns erhoffen. Und bisher im Training macht er das schon ganz gut.“

Als Typ sei Ex-Liverpool-Star Mané während seiner Anfangszeit in München zwar relativ ruhig. „Aber ist auch recht offen und aufgeschlossen. Er ist auch ein ganz lässiger Typ, hat immer einen Spruch auf den Lippen. Ich glaube, dass er ganz gut reinpasst“, ist sich Kimmich sicher.

Davies lobt Neuzugang Mané: „Er ist ein harter Arbeiter“

Auch Alphonso Davies (21) kommt mit Neuzugang Mané bislang super klar. „Sadio ist ein sehr guter Spieler, wenn man sieht, was er auf dem Platz draufhat“, sagte der Kanadier bei der Medienrunde am Dienstagnachmittag vor dem ersten öffentlichen Training der Bayern im Audi Field. „Er ist sehr bescheiden und mit beiden Beinen am Boden. Ich sitze neben ihn in der Kabine. Er ist einfach ein aufgeschlossener Typ und ein harter Arbeiter“, meinte der Linksverteidiger.

Selbst Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (55) hat seinen im Sommer zum FC Bayern gewechselten Starspieler Mané nochmals mit großem Lob verabschiedet. „Weltklasse als Typ und Kicker“, sagte Klopp über den Senegalesen im Interview der Leipziger Volkszeitung. „Seine Beschleunigung aus dem Stand heraus ist einmalig. Seine Ballan- und -mitnahme im Stand oder im Sprint kannst du nicht lernen. Er hat ein eingebautes Navi, weiß immer, wer wo steht und wohin der Ball muss. Sein Dribbling, sein Abschluss, sein Mut, seine Robustheit, seine Leichtigkeit, sein Charakter - alles erste Sahne.“ Und wird wahrscheinlich auch mit dem Titel zu Afrikas Fußballer des Jahres belohnt. Philipp Kessler