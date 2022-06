Sadio Mané: Seine Lieblingsnummern sind allesamt belegt – welche wählt er?

Von: Florian Schimak

Sadio Mané wechselt zum FC Bayern, am Dienstag absolvierte er den Medizincheck. Doch welche Rückennummer wird der neue Superstar in der Allianz Arena tragen?

München - Mané-Mania in München! Die Ankunft von Sadio Mané am Dienstag in der Landeshauptstadt wurde fast schon Schritt für Schritt dokumentiert. Vorbehaltlich des bestandenen Medizinchecks wird der 30-Jährige beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Am Dienstagmittag zeigte sich Mané bereits in einem Shirt des Rekordmeisters, eine offizielle Präsentation im FCB-Trikot soll am Mittwoch folgen. Dabei fragen sich viele Bayern-Fans vermutlich: Welche Rückennummer wird Mané bei den Münchner erhalten?

Sadio Mané: Welche Rückennummer erhält der neue Superstar beim FC Bayern?

Alle klassischen Nummer sind aktuell beim FC Bayern besetzt. Die 10, die Mané beim FC Liverpool seit 2018 trug und einst Arjen Robben in der Allianz Arena hatte, gehört Leroy Sané. Dieser wird seine Nummer vermutlich nicht freiwillig abgeben. Auch die 7, beim FCB eine besondere Rückennummer, mit den Vorgängern Mehmet Scholl und Franck Ribéry, ist bereits besetzt.

Serge Gnabry läuft seit zwei Jahren damit auf. Sie würde also höchstens frei werden, wenn der DFB-Star verkauft werden sollte, weil er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Dies scheint nach den vergangenen Wochen nicht mehr gänzlich auszuschließen.

Rückennummern beim FC Bayern

1 - Manuel Neuer 2 - Dayot Upamecano 3 - Omar Richards 4 - 5 - Benjamin Pavard 6 - Joshua Kimmich 7 - Serge Gnabry 8 - Leon Goretzka 9 - Robert Lewandowski 10 - Leroy Sané 11 - Kingsley Coman 12 - 13 - Eric Maxim Choupo-Moting 14 - Paul Wanner 15 - 16 - 17 - 18 - Marcel Sabitzer 19 - Alphonso Davies 20 - Bouna Sarr 21 - Lucas Hernandez 22 - 23 - Tanguy Nianzou 24 - 25 - Thomas Müller 26 - Sven Ulreich 27 - 28 - 29 - 30 - 40 - Malik Tillman 42 - Jamal Musiala

Die Nummer 11 ist beim FCB seit der vergangene Saison auch prominent schon vergeben, Triple-Held Kingsley Coman trägt sie. Spannend wird es jetzt mit der 9! Die trägt nämlich bekanntermaßen aktuell Robert Lewandowski. Doch dessen Abschied von der Säbener Straße wird immer wahrscheinlicher. Gut möglich daher, dass Mané am Mittwoch noch gar nicht mit einer Rückennummer präsentiert wird, sondern man beim Rekordmeister wartet, wie sich die Personalie Lewandowski entwickelt.

Rückennummer von Sadio Mané beim FC Bayern? Noch ist keine Entscheidung gefallen

Bei seiner Anfangszeit in Liverpool trug Mané übrigens die 19. Mit der flitzt Alphonso Davies seit vier Jahren die linke Seite hoch und runter. Sowohl beim FC Southampton als auch bei RB Salzburg trug Mané die 10. Lediglich bei seiner Debütsaison in Österreich hatte er die 40 auf dem Rücken. Die trägt aktuell aber Youngster Malik Tillman.

Vielleicht schnappt sich Mané ja die 30. Das würde seinem Alter entsprechen - und war zudem auch die Rückennummer von Lionel Messi in dessen Anfangszeit beim FC Barcelona und ist dessen aktuell bei Paris Saint-Germain. Beim FC Metz, wo Mané erstmals in Europa auflief, trug er die 21 (Rückennummer von Lucas Hernandez) und die 33. Beides Nummern, die beim FC Bayern durchaus eine besondere Vergangenheit haben. Philipp Lahm, Weltmeister und Triple-Sieger, trug einst die 21, während die 33 fast schon das Markenzeichen von Mario Gomez war.

All das Rätselraten und Vermuten wird dann hoffentlich bald ein Ende haben. Denn auch die beiden anderen FCB-Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui haben bislang noch keine festen Nummern. Allerspätestens, wenn der FC Bayern am 31. Juli mit DFL-Supercup in die Saison startet, dürfte sich die Frage nach der Rückennummer von Sadio Mané und Co. geklärt haben. (smk)