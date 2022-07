Beliebtester Bayern-Star? „Bei Mané war die Nachfrage am größten“

Von: Florian Schimak

Teilen

Sadio Mané wirkte zwar nur bei einem Spiel in den USA mit, dennoch ist er der neue Superstar des FC Bayern. Die US-Reise brachte aber noch mehr Erkenntnisse.

München - Zwar war Sadio Mané (30) am Mittwochabend von der USA nach Marokko gereist, um den Preis für Afrikas Fußballer des Jahres entgegenzunehmen. Aber selbst vor dem Spiel des FC Bayern am Samstagabend gegen Manchester City in Green Bay wurde klar: Die amerikanischen Fans lieben den Super-Senegalesen.

„Aktuell war es Sadio Mané, bei dem die Nachfrage am größten war. Man hat es auch beim ersten Spiel gesehen, als die Spieler vorgestellt wurden und die Reaktion bei ihm am lautesten war“, sagte Marketing-Vorstand Andreas Jung bei der abschließenden Pressekonferenz von Bayerns US-Tour. „Aber ich glaube, dass das ein ganz normaler Vorgang ist. Er ist ein neuer Bayern-Star, an den die Fans eine große Erwartungshaltung haben. Meistens ist es dann so, dass man sich von so einem Spieler dann das Trikot holt.“

FC Bayern: ESPN überträgt Testspiel gegen ManCity - „Hervorragende Entwicklung“

Jung ist generell zufrieden mit der knapp einwöchigen US-Tour mit Aufenthalten in der Hauptstadt Washington D.C. und Green Bay. „Wir können sagen, dass wir wieder die Möglichkeit hatten, viele Aktivitäten für unsere Partner umzusetzen. Ich glaube, dass ein wesentlich größeres Interesse da war als bei den früheren Touren. 2014 waren wir das erste Mal hier, es ist schon, dass fünfte Mal, dass wir hier sind – und man sieht jedes Mal, dass das Interesse weiter wächst“, so Bayerns Marketing-Vorstand. „130 Millionen Menschen interessieren sich jetzt für Fußball. Wir vermuten, dass es für uns eine spannende Herausforderung sein wird, das ganze Thema hier zu begleiten.“

Das Trikot von Sadio Mané ist aktuell am gefragtesten. © IMAGO

Der FC Bayern hat 25 Millionen Follower aus den USA in den sozialen Medien. Das Spiel am Samstagabend gegen Manchester City war mit knapp 80.000 Zuschauern im Stadion des Football-Klubs Green Bay Packers so gut wie ausverkauft. „Es war das erste Mal, dass überhaupt eine andere Sportart im Lambeau Field ausgetragen wurde“, so Jung stolz. „ESPN hat das Spiel weltweit übertragen. Das ist schon eine hervorragende Entwicklung.“

Für den deutschen Rekordmeister sind vor allem drei Märkte interessant: Südostasien mit Bangkok, China mit Schanghai und die USA. Wohin es nächstes Jahr im Sommer geht, ist auch aufgrund der politischen bzw. coronabedingten Lage noch offen. „Selbst wenn man wieder zur Entscheidung kommt, dass man wieder in die USA geht, ist das immer noch eine sehr gute“, findet Jung. „Die USA ist das Land, wo nach Katar die nächste Weltmeisterschaft zu großen Teilen stattfinden wird. Ich glaube, da müssen wir sowieso einen Schwerpunkt setzen, um diesen Hype mitzunehmen.“ Aus Green Bay berichtet Philipp Kessler