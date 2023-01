Liverpool-Spieler plaudert Interna über Bayerns Mané aus - „War oft der Schuldige“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Wechselte vom FC Liverpool zum FC Bayern: Stürmer Sadio Mané (Mi.). © IMAGO / imagebroker

Ein Ex-Mitspieler des FC Liverpool erzählt, dass Sadio Mané vom FC Bayern offenbar mitunter etwas vergesslich ist. Bei seiner Verletzung macht der Senegalese Fortschritte.

München - Sadio Mané fehlt dem FC Bayern wegen einer Entzündung im Wadenbeinköpfchen schon seit mehr als zwei Monaten. Zuletzt konnte der Senegalese an der Säbener Straße in München zumindest wieder mit dem Lauftraining beginnen.

Sadio Mané: Stürmerstar fehlt dem FC Bayern verletzt

Doch es wird noch dauern, bis der Stürmer wieder für den deutschen Bundesliga-Rekordmeister auflaufen kann. Währenddessen hat ein Liverpool-Spieler und Ex-Kollege Manés Interna über den FCB-Star ausgeplaudert.

So hat Andrew Robertson in einem Interview erzählt, dass Mané zu seiner Zeit bei den „Reds“ angeblich manchmal Schuld für Flugverspätungen war. „Wenn jemand seinen Pass bei einer Auswärtsfahrt vergisst, wird ein großer Teil des Gehalts abgezogen“, sagte der 28-Jährige laut Sport1 im Podcast We Are Liverpool. Mané sei „oft der Schuldige“ gewesen. „Dadurch verzögert sich der Flug und die Ankunft. Wir mussten eine hohe Geldstrafe verhängen“, erklärte Robertson in dem Gespräch.

Im Video: Sadio Mané kassierte beim FC Liverpool offenbar mehrere Geldstrafen

Indes hoffen die Münchner, dass der 30-jährige Angreifer absehbar wieder mitwirken kann. FCB-Coach Julian Nagelsmann sprach zuletzt bei Mané von einer „Restchance“ mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Demnach sei ein Einsatz womöglich sogar im ersten Duell mit dem französischen Serienmeister am 14. Februar möglich.

Sadio Mané: Wann kehrt der Bayern-Star nach seiner Verletzung zurück?

„Wenn alles top top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann. Aber das müsste schon sehr, sehr gut laufen, es ist vielleicht auch mit einem kleinen Risiko (verbunden)“, hatte Nagelsmann auf einer Medienrunde vor dem Testspiel der Bayern gegen Red Bull Salzburg (4:4, 13. Januar) erklärt: „Jetzt müssen wir noch sehen, wie der aktuelle Heilungsverlauf ist. Er ist gestern gelaufen, mit 70 Prozent. Er ist eh schon einen Tick schneller als wir es erwartet haben.“

Manés Tore könnten die Bayern gut gebrauchen. An den ersten zwei Spieltagen der Bundesliga-Rückserie erzielten die Münchner nur zwei Treffer. Sie ließen die Durchschlagskraft an und in der Box vermissen. (pm)