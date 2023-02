Video lässt Bayern-Fans jubeln: Paris-Hoffnung bei Sadio Mané lebt

Von: Antonio José Riether

Wird Sadio Mané rechtzeitig zum Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain fit? Ein Video macht den Anhängern des FC Bayern derzeit Hoffnung.

München – Der FC Bayern hat am Mittwoch (31. Januar) die Gelegenheit, die Remis-Serie aus der Bundesliga mit einem Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Mainz für einen Moment zu vergessen. Nur zwei Ligaspiele später treffen die Münchner Mitte Februar schon in der Champions League auf Paris Saint-Germain. Die letzten Ergebnisse stimmen die Fans wohl weniger optimistisch, allerdings machen die Neuigkeiten um Sadio Mané Hoffnung. Der Leistungsträger könnte gegen das Pariser Starensemble sein Comeback geben.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre) in Bambali (Senegal) Position: Linksaußen Profi-Stationen: FC Metz, RB Salzburg, Southampton, FC Liverpool Länderspiele für den Senegal: 92 (33 Tore)

Sadio Mané: FC-Bayern-Star verletzte sich Anfang November und verpasste die WM

Am 8. November hatte sich Mané bei seinem letzten Einsatz für die Bayern die folgenreiche Verletzung zugezogen. Während des Heimspiels gegen Werder Bremen führte er nach einer knappen Viertelstunde einen Zweikampf mit Verteidiger Amos Pieper, bei dem er sich wohl verletzte. Kurz darauf ließ sich der 30-Jährige auswechseln. Wie schwerwiegend die Blessur sein würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt kaum einer.

Die ernüchternde Diagnose folgte kurz darauf: Mané hatte sich einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und wurde schon Mitte November in Innsbruck operiert. Dennoch verpasste der senegalesische Superstar nicht nur das letzte Bundesliga-Spiel vor der Winterpause, sondern auch noch die WM 2022 in Katar mit seinem Nationalteam.

Hoffnung beim verletzten FC-Bayern-Star: „Sadio Mané ist zurück am Ball“

Nach wochenlanger Pause stieg Mané vor einer Woche wieder ins Lauftraining bei den Bayern an. Am Dienstag veröffentlichte der Rekordmeister in den sozialen Medien ein Video, das die Fans und Verantwortlichen der Münchner auf eine baldige Rückkehr des Linksaußen hoffen lassen.

So teilten die Bayern einen Clip mit der Beschreibung „Sadio Mané ist zurück am Ball“, in dem der Flügelflitzer bereits Dribbling-Trainingsformen mit dem Spielgerät durchführt. Unter den Rufen des Rehatrainers Thomas Wilhelmi treibt Mané den Ball zwischen Hütchen hindurch, zeigt bereits die ein oder andere Körpertäuschung und umkurvt den Trainer auf Kommando.

Sadio Mané kann keinen Comeback-Zeitpunk nennen: „Würde am liebsten morgen wieder spielen“

Wie viel Belastung Mané derzeit aushält, verrät das Video allerdings nicht. Genauso unklar ist, ob der 32-Millionen-Euro-Einkauf bis zum Hinspiel gegen PSG am 14. Februar überhaupt richtig fit wird. „Wenn alles top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann. Aber das müsste schon sehr, sehr gut laufen, es ist vielleicht auch mit einem kleinen Risiko verbunden“, meinte Julian Nagelsmann noch vor zwei Wochen.

Wenn es nach dem Spieler selbst gehen würde, wäre er wohl schon am Mittwoch in Mainz mit von der Partie. „Frag die Physios. Ich kann nichts sagen. Ich würde am liebsten morgen schon wieder spielen“, meinte der Bayern-Star auf Nachfrage nach dem Remis gegen Frankfurt in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Sadio Mané kann wieder lachen: In den vergangenen Tagen stieg er ins Lauftraining ein. © Philippe Ruiz/imago

Sadio Mané: Wird er zum Champione-League-Kracher in Paris wieder fit?

Zwei Wochen hat Mané noch bis zum Giganten-Duell am 14. Februar. Zuerst reisen die Bayern nach Paris, wo namhafte Gegenspieler wie Weltmeister Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Neymar warten. Erst am 8. März findet das Rückspiel in der Münchner Arena statt, für den zweiten Termin wird dann wohl mit Mané zu rechnen sein.

Doch wann genau der Champions-League-Sieger von 2019 sein Comeback gibt, ist noch nicht sicher. Sollte er vor dem Aufeinandertreffen mit PSG noch einige Minuten bekommen, würde wohl nur das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am 11. Februar infrage kommen, das Auswärtsspiel in Wolfsburg in der Vorwoche kommt wohl zu früh. Die Bayern-Fans werden Mané die Daumen drücken, seine Schnelligkeit und Erfahrung könnten der entscheidende Faktor im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale sein. (ajr)