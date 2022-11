Sadio Mané zittert um WM: Bayerns Knie-Spezialist reiste sofort nach München

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Sadio Mané muss nach seiner Verletzung um die Teilnahme an der WM bangen. Christian Fink, Knie-Spezialist beim FC Bayern, reiste sofort nach München.

München – Wird er fit oder wird er nicht fit? Das ist hier die Frage. Bayern-Star Sadio Mané (30) zog sich am Dienstag beim 6:1 gegen Werder Bremen eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen zu. Wie schlimm die Blessur tatsächlich ist, ist offen. Fakt ist jedenfalls: Seine Teilnahme an der WM 2022 mit dem Senegal ist in Gefahr.

Mané hat aber den Traum, beim Turnier in Katar (20. November bis 18. Dezember) dabei zu sein, nicht aufgegeben. Und auch der FC Bayern sowie der senegalesische Verband haben ihre besten Mediziner zusammengetrommelt, um das lädierte Knie zu beurteilen.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter: 30 Jahre), Bambali, Senegal Stürmer Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 60 Millionen Euro

Sadio Mané will zur WM: Knie-Spezialist des FC Bayern kam für Diagnose nach München

„Wir verfolgen den Fall Sadio Mané. Wir haben einen Arzt der Nationalmannschaft geschickt, er war gestern den ganzen Tag in München und dann in Österreich, um weitere Untersuchungen abzulegen“, sagte Senegals Nationaltrainer Aliou Cissé (46) am Freitag. Nach tz-Informationen war Knie-Spezialist Christian Fink bereits am Mittwoch in München, um sich ein Bild von Manés Verletzung zu machen.

Bayern-Star Sadio Mané zittert nach seiner Verletzung um die WM-Teilnahme. © Imago

Der Österreicher operierte in seiner Praxis in der Nähe von Innsbruck bereits Lucas Hernández (26), Leroy Sané (26), ­Joshua Kimmich (27) und Leon Goretzka (27) am Knie. Bei Mané ist kein Eingriff notwendig. „Die gute Nachricht ist, dass es keine Operation gibt. Das sind sehr gute Neuigkeiten“, so Cissé.



Sadio Mané: Senegal setzt für WM-Wunder auf Hexendoktoren

Übrigens: Magische Hilfe soll Mané auch bekommen. „Ich weiß nicht, wie effektiv sie sind, aber wir werden Hexendoktoren nutzen. Wir hoffen auf Wunder!“, sagte die senegalesische Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura zum Radiosender Europe 1. (bok, pk)