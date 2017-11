Das sagen die Bayern-Fans zu Stimmung, Tickets und sozialem Engagement

München - Der Club Nr. 12, eine Vereinigung aktiver Fans des FC Bayern München, hat in der vergangenen Rückrunde eine Umfrage unter den Anhängern des deutschen Rekordmeisters gestartet. Nun haben die Organisatoren die Ergebnisse veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen*.

Schon im Herbst 2016 startete der Club Nr. 12 eine Umfrage unter den Bayern-Fans. Unter anderem fragte die Fanvereinigung nach der Stimmung bei den Heimspielen. Zahlreiche Bayern-Anhänger empfanden damals die Stimmung in der Südkurve als gut oder sehr gut. In der aktuellen Umfrage wollte der Club Nr. 12 nach eigenen Angaben „diesen Themenbereich noch etwas konkreter beleuchten“.

Demnach empfinden knapp 70 Prozent der Befragten die Lieddauer in der Südkurve als „etwas zu lang“ oder „zu lang“. Lediglich rund ein Fünftel sind zufrieden mit der Dauer der Fangesänge, etwa sieben Prozent empfinden sie als „etwas zu kurz“ oder „viel zu kurz“.

+ © Club Nr. 12

Üblicherweise in der Mitte der zweiten Spielhälfte meldet der Stadionsprecher des FC Bayern, Stephan Lehmann: „Das Spiel ist ausverkauft!“ Das ist die Regel beim deutschen Rekordmeister. Nicht erst seit die Heimspiele in der Allianz Arena ausgetragen werden, ist der Zuspruch in München enorm. Die Mehrheit der Fans des Ersten der Fußball-Bundesliga, rund 55 Prozent der Befragten, empfinden mittlerweile aber einen leichten beziehungsweise deutlichen Rückgang der Nachfrage nach den Eintrittskarten. Etwas weniger als ein Drittel meint, die Nachfrage sei „gleich geblieben“, eine Steigerung merken knapp 15 Prozent.