Bayern-Fehlstart: Deshalb ist Tuchels Ratlosigkeit kein Schrei des Unvermögens

Der FC Bayern hat den Auftakt in die neue Saison vermasselt. Doch wie groß sind die Probleme des Rekordmeisters wirklich und wo sind sie zu verorten?

München – Seine Mannschaft stellt Thomas Tuchel (49) offenbar vor ein Rätsel. Der Trainer des FC Bayern hatte für das 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig keine Erklärung. „Konsterniert, fassungslos, ratlos“, sei er über die Leistung seiner Spieler. Tuchel: „Ich habe jetzt keine Lösung“, so Tuchel nach der Fehlleistung, die er als Coach verantwortet.

FC Bayern: Verliert Tuchel die Kabine?

Im Frust sprach er auch davon, dass 100-Millionen-Euro-Neuzugang Harry Kane (30) ihm leidtäte: „Er denkt wahrscheinlich, wir haben hier vier Wochen nicht trainiert.“ Für Lothar Matthäus (61) ein gefährliches Spiel. Wenn Tuchel nicht aufpasse, „wird er die Kabine nicht so hinter sich bringen, wie es nötig wäre. Das kann schnell gefährlich für ihn werden“, so der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Auch Peter Freiherr von Quernheim sieht dieses Risiko. Der Coach von Führungskräften (u.a. Check24, Dekra, Schörghuber) würde den Spieß aber umdrehen. „Wie viel Mut verlangt es, öffentlich zuzugeben, dass man vor einer Herausforderung steht - und nicht weiß, wie man diese bewältigen soll?“, fragt der Fachmann im Gespräch mit der tz und schiebt die Antwort gleich hinterher: „Das ist kein Schrei des eigenen Unvermögens, sondern ein bewundernswerter Schritt in die richtige Richtung!“

+ Die Ratlosigkeit stand Thomas Tuchel am Samstag ins Gesicht geschrieben. © IMAGO / Passion2Press

Hat der FC Bayern ein Problem in der Hierarchie?

Von Quernheims sieht ein „Hierarchie-Problem“ beim Rekordmeister. „Dieses Phänomen ist nicht neu. Trainer wie Ancelotti, Kovac oder Nagelsmann sind in den letzten Jahren daran gescheitert“, sagt von Quernheim. „Und jetzt verlangt man von Trainer Tuchel, dass er das mal so im Handumdrehen löst. Das ist unmöglich! Vor allem, weil dieses Problem nun schon so lange gärt.“

Die tz weiß: Tuchel war bereits kurz nach seiner Amtsübernahme Ende März entsetzt darüber, wie wenig Hierarchie in der Mannschaft vorhanden ist. Er arbeitet daran, eine klare Führungsstruktur im Team zu etablieren. „Hier sind nicht die Individualpsychologen, die fast jeder Verein in seinen Diensten hält, gefordert, sondern Spezialisten der Gruppenpsychologie, deren es nur sehr wenige in Deutschland gibt“, meint von Quernheim. „Sehen wir den Spieler als Gefäß, dann ist die Motivation aus der Individualpsychologie der Kraftstoff. Und die Gruppenpsychologie entweder das Loch, das alles abfließen lässt oder der Zusatzstoff, der den Kraftstoff in Energie umwandelt - damit jeder Spieler Wege geht, für die ihm vorher die Kraft fehlte.

Drei-Schritte-Plan soll den FC Bayern in die Spur bringen

Dass die Kraft am Samstag fehlte, hat man gesehen und es wirkt dann von Außen wie mangelnde Motivation oder Engagement. Oder vor der Sommerpause als fehlende Fitness - wobei das wirkliche Problem woanders lag und liegt.“ Von Quernheim würde Führungsspieler aus Abwehr, Mittelfeld und Angriff bestimmen, die von allen Spielerkollegen akzeptiert werden und gesetzt sind. Diese schwören ihren Mannschaftsteil ein und stehen bis Saisonende permanent mit dem Trainer in Kontakt. Dieser Drei-Schritte-Plan sei schnell umzusetzen.

Was Tuchel schon am Freitag zum Liga-Start in Bremen verbessert sehen will: die Positionierung und das Aufbauspiel seiner Stars. Wie die tz erfuhr, fordert Tuchel schnelle vertikale Zuspiele aus der Abwehr heraus - und freilich eine klare Hierarchie. Damit die Bayern rasch wieder richtig spitze sind.

