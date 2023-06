Herbert Hainer drückt bei Suche nach Bayern-Sportvorstand auf die Bremse

Von: Stefan Schmid

Bis der FC Bayern einen neuen Sportvorstand präsentiert, könnte es noch dauern. Präsident Hainer baut einer längeren Vakanz der Stelle bereits vor.

München - Nach der Freistellung von Hasan Salihamidzic ist die Stelle des Sportvorstandes beim FC Bayern unbesetzt und könnte dies auch noch für längere Zeit sein. Das zumindest stellt Präsident Herbert Hainer in Aussicht, der bei Bild TV zu verschiedensten, die vakante Stelle betreffenden, Überlegungen Stellung bezieht.

Herbert Hainer Geboren am: 03. Juli 1954 (68 Jahre) in Dingolfing Beim FC Bayern seit: 26. Mai 2003 Derzeitige Positionen: Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender

Hainer sieht FCB auch ohne Sportvorstand gut aufgestellt

Nach der Doppel-Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic musste der FC Bayern nach der gewonnenen Meisterschaft plötzlich zwei entscheidende Positionen neu zu besetzen. Für den zuvor von Kahn besetzten Posten des Vorstandschefs wurde mit Jan-Christian Dreesen schnell eine Nachfolgeregelung gefunden. Anders die Situation auf der für das sportliche Geschäft hochrelevanten Position des Sportvorstandes, um die es zwar Gerüchte en masse gibt, aber kaum Handfestes zu vermelden ist.

In der Bild-Sendung Die Lage der Liga gab sich FCB-Präsident Herbert Hainer selbstbewusst, dass die Münchner auch ohne aktuellen Sportvorstand gut aufgestellt seien. Man habe eine „Gruppe zusammengestellt, die sich intensiv mit Transfers beschäftigt“ und mit der man „in aller Ruhe und in alles Gewissenhaftigkeit den Kader zusammenstellen“ werde. Gemeint ist der siebenköpfige Transfer-Rat des deutschen Rekordmeisters, deren Mitgliedern Hainer allesamt „geballtes Fußballwissen“ attestiert.

Hainer: Sportvorstand ja, aber nicht unbedingt sofort

Auch wenn die Bayern nach Aussagen ihres Präsidenten mit dem Status quo gut aufgestellt seien, stellt Hainer doch klar: „Prinzipiell wollen wir einen Sportvorstand haben“, der sogleich die oberste Handlungsmaxime „Qualität vor Schnelligkeit“ formuliert. Ein Hauptgrund für die langsame Herangehensweise sei auch der Fakt, dass die Kandidaten „in der Regel“ bei der Konkurrenz unter Vertrag stünden.

Ein laufendes Anstellungsverhältnis hat auch Max Eberl bei RB Leipzig, der als Favorit für die Salihamidzic-Nachfolge gilt. Wie auch zu anderen Namen lässt sich Hainer bei Eberl nicht in die Karten schauen: „Ich werde jetzt hier keine Namen diskutieren“, so die klare Ansage in Richtung Bild-Moderation.

FC Bayern kurz- oder langfristig mit „englischem Modell“?

Dass er sich in der aktuellen Situation nicht von Eile treiben lässt, begründet Hainer auch mit der Situation nach dem Abgang von Matthias Sammer im Sommer 2016. In der darauffolgenden Saison war der FC Bayern „ein Jahr ohne Sportvorstand und ist trotzdem deutscher Meister geworden“, argumentiert Hainer. Das ist für sich richtig, doch am Ende der Saison 2016/17 stand ansonsten weder Champions-League-Sieg noch Pokalsieg – ganz so wie in der gerade abgelaufenen Spielzeit.

Faktisch befinden sich die Bayern momentan in einer Situation, welche für viele Vereine in England normal ist. Ein Trainer, der verstärkt in die Transfer-Verhandlungen eingebunden ist und eine starke Klubführung inklusive Patron Uli Hoeneß, die im sportlich-operativen Bereich mitmischt. Ob damit möglicherweise ein dauerhafter Zustand geschaffen sei, dazu wollte sich Hainer nicht äußern. Nur so viel: Man dürfe davon ausgehen, „dass wir eine gute Lösung finden werden“. (sch)