Krisen-Wiesn beim FC Bayern - Bosse schlagen Alarm: „Die Stimmung ist am Boden“

Von: José Carlos Menzel López, Jacob Alschner

Teilen

Ob der eine andere Bayern-Star nach dem Debakel gegen Augsburg beim Wiesn-Bier Trost fand, ist nicht überliefert. Bei der Visite der Nagelsmann-Truppe auf dem Oktoberfest war von Gaudi jedenfalls nichts zu sehen, nur von Krise.

München - Die Wiesn hat es schon mal besser gemeint mit dem FC Bayern. Zur Erinnerung: 2017 entließ der Klub Carlo Ancelotti, heute durchaus erfolgreich bei Real Madrid unter Vertrag, nach einer 0:3-Niederlage bei PSG in der zweiten Oktoberfestwoche. 2018 ging es dann für einen gewissen Niko Kovac mit zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge durchaus kriselnd ins Käferzelt, ein Jahr später war keinen Monat nach dem Ende des größten Volksfests der Welt auch für den kroatischen Trainer Ende in München. Und heuer? Zwang sich Julian Nagelsmann nach einer 0:1-Pleite beim FC Augsburg und damit insgesamt vier sieglosen Partien in der Bundesliga in Folge in die Tracht und machte für den Sponsor gute Miene zum bösen Spiel. Das Motto des Frusttrinkens auf der Theresienwiese: O’kriselt is!

FC Bayern: Alarmierende Analysen nach dem Schwaben-Debakel

Immerhin: Noch ist Nagelsmann die Gunst der Granden an der Säbener Straße sicher. Wer sich jedoch ein wenig mit der Trainer-Halbwertszeit beim Rekordmeisters auskennt, der weiß, dass Analysen wie die von Hasan Salihamidzic nach dem Schwaben-Debakel durchaus alarmierender Natur für den Fußballlehrer sein sollten. „So reicht das nicht, so kann man in der Bundesliga kein Spiel gewinnen.“ Auch Kahns Worte Tags drauf auf der Festwiese machten den Ernst der Lage deutlich. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, 14 Tage in die Analyse zu gehen und Gespräche zu führen, um dann gestärkt den nächsten Saisonabschnitt anzugehen.“ Mit Nagelsmann, der im Käfer am selben Tisch Platz nehmen durfte wie die Bosse – und ähnlich bedient dreinblickte wie seine Vorgesetzten.

Nagelsmann und Freundin Lena Wurzenberger saßen bei Salihamidzic und Kahn. © FCB

FC Bayern: Vier sieglose Liga-Partien infolge gab es zuletzt vor 20 Jahren

Die nackten Zahlen haben es schließlich in sich: Zwölf Punkte aus sieben Ligaspielen gab es zuletzt vor zwölf Jahren, am Ende der Saison stand der BVB ganz oben in der Tabelle. Vier sieglose Liga-Partien infolge gab es zuletzt vor 20 Jahren. „Es wird immer dunkler, das ist auch meine Gefühlswelt“, brachte es Wortführer Thomas Müller nach der Schmach beim FCA auf den Punkt. „Der Trend ist katas­trophal.“ Salihamidzic schlug in dieselbe Kerbe: „Die Stimmung ist am Boden. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.“

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Nagelsmann selbst, der laut Bild eine Klausel im Vertrag (bis 2026) hat, nach der sich eine mögliche Abfindung bei Freistellung ab dem dritten Vertragsjahr staffelt (vorher frei verhandelbar), wolle die anstehende Länderspielpause nun nutzen, um „meine Gedanken zu sortieren“. Und am besten auch direkt Lösungen zu finden, schließlich passen derzeit nicht nur die Resultate nicht, sondern insbesondere auch die Leistung eines mit Superstars nur so gespickten Kaders. „Die Jungs müssen sich besser konzentrieren, fokussierter und gieriger sein“, forderte Salihamidzic mit Blick auf die nächste Ligapartie am 30. September gegen Leverkusen. Sie steigt am letzten Wiesn-Wochenende. Nagelsmann ist also gewarnt… J. C. Menzel López, J. Alschner