Mehmet Scholl kündigt Rückkehr an: „Habe wieder richtig Interesse“

Von: Christoph Klaucke

Mehmet Scholl zieht es zurück in den Fußball. Der frühere TV-Experte erklärt seine Auszeit und spricht über die Krise bei seinem Ex-Klub FC Bayern.

München – Lange Zeit war es still geworden um Mehmet Scholl. Der langjährige Spieler des FC Bayern München gönnte sich in den letzten Monaten eine Auszeit vom Fußball. Jetzt hat Scholl die Lust aber wieder gepackt. Der ehemalige Nationalspieler strebt eine Rückkehr ins Fußball-Geschäft an, zudem spricht er über die Krise bei seinem Ex-Klub.

Mehmet Scholl Geboren: 16. Oktober 1970 (Alter 52 Jahre), Karlsruhe Ehepartnerinnen: Jessica Scholl (verh. 2007), Susanne Pfannendörfer (verh. 1993–1996) Kinder: Lucas Scholl, Polli Scholl, Josefine Scholl Spiele für den FC Bayern: 469 (117 Tore)

„Ein Jahr war ich komplett raus – so vor drei, vier, fünf Monaten habe ich wieder Lust empfunden, zuzuschauen“, sagte Mehmet Scholl im Podcast „Einfach mal Luppen“ von Felix und Toni Kroos. In welcher Rolle der 52-Jährige auf die Fußball-Bühne zurückkehren möchte, wisse er aber selbst noch nicht.

„Es tut sich ja im Moment sehr, sehr viel im Fußball. Und ich habe auch wieder Interesse – und zwar richtig Interesse“, kündigte Scholl im Gespräch mit dem Star von Real Madrid und dessen Bruder an. „In welcher Form ich da wieder auftauchen werde, weiß ich jetzt noch nicht“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler, der mit dem FC Bayern achtmal Deutscher Meister geworden ist.

Mehmet Scholl kündigt seine Rückkehr ins Fußball-Geschäft an. © Andreas Gebert/dpa

Zuletzt war Scholl von 2008 bis 2017 als gefragter TV-Experte bei der ARD zu sehen, bis er sich mit dem öffentlich-rechtlichen Sender wegen Programm-Kontroversen überwarf. Danach war er unter anderem noch für Bild im Einsatz.

„Ich habe mir alles anschauen müssen, ich muss ja wissen, über was ich da rede“, erklärte Scholl, der nicht nur als TV-Experte zu sehen war, sondern auch zweimal (2009/10 und 2012/13) die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert hatte. Er sei müde gewesen, sich das alles reinzuziehen: „Dann habe ich gemerkt, ich motz’ eigentlich viel zu viel. Das bin auch nicht ich.“ Zuletzt war Scholl, der vor kurzem sofort auf ein Schweinsteiger-Sonderlob reagierte, am 1. April gegen den BVB in der Allianz Arena.

Auch auf die Krise beim FC Bayern kam Scholl im Kroos-Podcast zu sprechen. Der Ex-Spieler wollte sich in die aktuelle Diskussion aber nicht groß einmischen – da sei er zu weit weg. „Ich habe zu wenig Insider-Informationen.“ Über seinen früheren Teamkollegen Hasan Salihamidzic, den Sportvorstand der Bayern, sagte Scholl: „Brazzo liebe ich, er war einer meiner Lieblingsmitspieler – ein toller Bursche, mit einem Riesen-Bayernherz. Ich finde, er macht einen guten Job.“ Salihamidzic sei genauso eifrig und engagiert wie als Spieler. „Ich schau‘ mir die Transfers an – und er macht einen guten Job.“ Allerdings zeigt eine Statistik die tiefrote Transferbilanz des Bayern-Bosses.

Die Arbeit von Vorstandschef Oliver Kahn, mit dem er schon beim Karlsruher SC in der Bundesliga auf dem Platz stand, wollte Scholl nicht bewerten: „Bei Olli kann ich überhaupt nicht beurteilen, was er macht, weil ich überhaupt keinen Einblick habe in die Arbeit eines Vorstandsvorsitzenden.“ In Abwesenheit von Scholl hat sich ein ehemaliger Mitspieler endgültig zum Chefkritiker des FC Bayern aufgeschwungen: Lothar Matthäus schießt erneut gegen Kahn. (ck)