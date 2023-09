Nick Salihamidzic hadert mit Darstellung in der Öffentlichkeit: „Kann nie ich sein“

Von: Marcel Schwenk

Nick Salihamidzic, Sohn des ehemaligen Bayern-Sportvorstands Hasan Salihmaidzic, spricht in seinem Podcast über den Umgang mit seiner Person.

München – Sportlich läuft es bei Nick Salihamidzic aktuell nicht sonderlich rund. Bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München stand der 20-Jährige in der laufenden Spielzeit noch nicht im Spieltagskader, die vergangene Rückrunde verbrachte er beim italienischen Zweitligisten Cosenza Calcio. Zum Einsatz kam er dort allerdings nicht.

Nick Salihamidzic Geboren: 8. Februar 2003 (Alter 20 Jahre) in München Vereine: FC Bayern München II, Vancouver Whitecaps 2 (Leihe), Cosenza Calcio (Leihe) Position: Rechtsverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis: Juni 2025

FC Bayern: Nick Salihamidzic beklagt in eigenem Podcast Umgang mit seiner Person

Abseits des Feldes versucht sich der Rechtsverteidiger nun als Podcast-Host, am Montagabend (18. September) erscheint die erste Folge von „Off the Pitch“. Dort spricht er gemeinsam mit Adhurim Kadrijaj, der in der B-Klasse für den TSV Moosach bei Grafing aktiv ist, über seine Erfahrungen im Profibereich. Erste Auszüge postete Salihamidzic bereits auf X (ehemals Twitter) und gibt einen Einblick in seine Wahrnehmung der öffentlichen Darstellung seiner Person.

„Wenn du gut warst, war es halt so: ‚Schau mal, wie geil, der ist wie sein Vater.‘ Und wenn du schlecht warst, war es so: ‚Er spielt nur wegen seinem Vater.‘ Und das war halt so unfair, weil ich konnte nie ich sein. Auch jetzt, ich kann nie ich sein, weil ich immer dahinterstehen werde“, so der Abwehrspieler.

Steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag: Nick Salihamidzic. © Sven Leifer/imago

FC Bayern: Nick Salihamidzic berichtet von Gesprächen mit Berater

Weiterhin berichtet er auch von Gesprächen mit seinem Berater. „Dann setzt man sich hin und sagt: ‚Was sind noch die Optionen? Zypern, Griechenland, Türkei, Katar, Dubai.‘ Eigentlich alles, was man nicht machen will, weil man in Europa den Durchbruch schaffen will. Das ist halt der große Traum, hier zu bleiben“, führt Salihamidzic aus. Ob die Unterhaltung rund um die kürzlich abgelaufene Transferperiode stattfand, ist nicht ersichtlich.

Darüber hinaus echauffiert sich das Münchner Eigengewächs auch über unprofessionelles Verhalten innerhalb der Branche, vermutlich geht es dabei um Verhandlungen mit Vertretern eines Klubs: „Ich habe noch nie so eine unprofessionelle Situation im Fußball erlebt, wo ich mir so dachte: ‚Wie respektlos, dass ihr uns einladet, wir uns dahinsetzen, dass mein Vater aus Ibiza eingeflogen kommt und er selber den Flug bezahlt hat und dann setzt ihr uns dahin und ihr sagt ab.‘ Das kann man nicht machen.“

Aktuell steht Salihamidzic beim FC Bayern II unter Vertrag, sein Vertrag läuft noch bis 2025. Vor wenigen Monaten machte er mit einem Post auf sich aufmerksam, in dem er sich nach dem Champions-League-Finale eine Spitze gegen Manchester City um Ex-FCB-Trainer Pep Guardiola erlaubte. (masc)