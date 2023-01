Bayern-Star Musiala wundert sich über Salzburger Gegenspieler: „Was ist los bei dir, Bruder?“

Von: Boris Manz

Teilen

Übertriebene Härte? Nach diesem Zweikampf beschwerte sich FCB-Star Jamal Musiala bei RB-Verteidiger Strahinja Pavlović. © IMAGO / kolbert-press

Beim Testspiel des FC Bayern München ärgert sich Jamal Musiala über die Zweikampfhärte der RB-Spieler. Zur Versöhnung gab es später ein Müller-Trikot.

München – Generalprobe so lala: Der FC Bayern trennt sich nach einem furiosen Spiel mit 4:4 von RB Salzburg. Anfangs dominierten die Münchner das Geschehen, trafen aber auf einen bis in die Haarspitzen motivierten Gegner. Genervt reagierte Jamal Musiala auf die übertriebene Aggressivität der Salzburger, insbesondere vom Serben Strahinja Pavlovic. Im Anschluss kam es aber unter den Sportlern zur Versöhnung – vor dem Kabinentrakt erhielt der serbische Verteidiger das Trikot von Thomas Müller.

Vor Bundesliga-Rückrunde: FC Bayern trifft im Testspiel auf aggressives RB Salzburg

Während Sadio Mané weiter an seinem Comeback arbeitet, bastelt Hasan Salihamidzic fleißig am FC-Bayern-Kader der Rückrunde. Mit Daley Blind reagierte der Sportvorstand auf den Kreuzbandriss von Lucas Hernandez – und auch für den verletzten Manuel Neuer soll unbedingt noch Ersatz her. Eine weitere Verletzung eines Stammspielers wäre jetzt der Super-Gau.

Im Testspiel gegen RB Salzburg ließ Julian Nagelsmann dennoch für 60 Minuten in Bestbesetzung auflaufen. Im Hinblick auf den Bundesliga-Auftakt am kommenden Freitag gegen RB Leipzig ein logischer Schachzug, um die Mannschaft nach der Winterpause etwas einzuspielen. Mit Kopfschmerzen dürfte der FCB-Coach dabei die Zweikampfhärte der Salzburger verfolgt haben, die dem deutschen Rekordmeister in der ersten Halbzeit wenig Raum anboten.

FC Bayern: Jamal Musiala aufgebracht über Grätsche von RB-Verteidiger Strahinja Pavlovic

Und auch die FCB-Stars reagierten sensibel auf die Härte der Salzburger. Ein Beispiel gefällig?

Mitte der ersten Halbzeit dribbelte Jamal Musiala in Richtung gegnerischer Eckfahne. Bei der eigentlich relativ ungefährlichen Aktion wurde der 19-Jährige prompt abgeräumt. Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlovic traf zwar bei seiner Grätsche auch den Ball (Foto oben), doch das rücksichtslose Einsteigen verärgerte das bayerische Edeltalent. „Was ist los bei dir, Bruder?“, rief der sichtlich genervte Musiala.

FC Bayern gegen Salzburg: Felix Brych ahndet Foul an Jamal Musiala nicht

Auch im weiteren Verlauf der Partie bekam Musiala immer wieder auf die Füße. Ein paar Minuten vor dem Halbzeitpfiff traf Nicolas Seiwald den DFB-Star am rechten Knöchel (Foto unten), der daraufhin für einen längeren Augenblick liegen blieb. Für Bayern-Fans nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Hoffnungsträger sich längerfristig verletzt hätte. Da die Pfeife von Schiedsrichter Felix Brych stumm blieb, beschwerte sich Musiala anschließend beim Unparteiischen.

Schreckmoment für den FC Bayern: Jamal Musiala bleibt nach einem Zweikampf mit Nicolas Seiwald (links) verletzt liegen. © IMAGO / Philippe Ruiz

Versöhnung vor der Kabine: RB-Verteidiger Pavlovic und FCB-Star Thomas Müller sprechen sich aus

Und auch Thomas Müller geriet mit Pavlovic aneinander. Nach einem Zweikampf, in dem der 1,94-Meter-große-Abwehrhüne am Rande des Erlaubten agierte, lieferten sich die beiden ein heftiges Wortgefecht.

Im Anschluss schien der Frust über die Gangart der Salzburger und im Speziellen von Pavlovic aber schnell vergessen. Als die Stars des Rekordmeisters in der 63. Minute ausgewechselt wurden, schickte sie Chef-Coach Julian Nagelsmann direkt zum Duschen. An den Kabineneingängen wartete der serbische Verteidiger auf Musiala und Co. und unterhielt sich noch mit Thomas Müller. Im Anschluss bekam der 21-Jährige sogar das Trikot der Bayern-Ikone. Fairer Sportsgeist der beiden!