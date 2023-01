Nach Testspiel-Spektakel: Salihamidzic schwärmt von 17-jährigem Bayern-Youngster

Von: Stefan Schmid, Patrick Mayer

Toptalent des FC Bayern: Arijon Ibrahimovic, hier im Test gegen Red Bull Salzburg. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern trennt sich in einem torreichen Test 4:4 von Red Bull Salzburg. Unter den Torschützen ist Teenager Arijon Ibrahimovic. Das begeistert Hasan Salihamidzic.

München – Er hat einen wahrlich prominenten Nachnamen: Beim hektischen 4:4 (1:1) des FC Bayern im Test gegen Red Bull Salzburg war neben Leroy Sané (9. Minute), Kingsley Coman (71.) und Mathys Tel (88.) auch Arijon Ibrahimovic (69.) unter den Torschützen des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic schwärmt von Youngster Arijon Ibrahimovic

Nach dem Unentschieden auf dem Bayern-Campus im Norden der Isarmetropole schwärmte Bayern-Boss Hasan Salihamidzic anschließend vom erst 17-jährigen Mittelfeldspieler, der in München als absolutes Top-Talent gilt – und seinen Nachnamen mit Schweden-Superstar Zlatan Ibrahimovic (AC Mailand) teilt.

„Sie haben es sehr gut gemacht. Wir haben natürlich einen sehr großen Kader, einen sehr guten Kader. Und wir haben natürlich ein paar Verletzte, die auch zurückkommen. Da ist ein Platz nicht immer leicht zu erringen“, meinte der FCB-Sportvorstand über die jungen Spieler, die gegen die Österreicher zum Einsatz kamen: „Sie haben es aber sehr gut gemacht, auch im Trainingslager schon. Ich war schon zufrieden, sie haben heute sehr viel Gas gegeben. Ari (Ibrahimovic, d. Red.) hat neben seinem Tor eine herausragende Verteidigungsaktion gehabt, als er 30, 40 Meter zurück sprintet. Das zu sehen, ist die Grundvoraussetzung, um Profifußballer zu werden.“

Besagter Ibrahimovic kam im Sommer 2018 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zum FC Bayern. Der junge Franke, der auch kosovarische Wurzeln hat, hat in der U19-Bundesliga in neun Einsätzen in dieser Saison bislang zehn Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet. Zudem kam er zweimal bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz – inklusive zwei Assists.

Arijon Ibrahimovic: Vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern

Gegen den österreichischen Serienmeister lagen die Bayern nach Toren von Sekou Koita (17.), Karim Konaté (51.) und Noah Okafor (54.) indes zwischenzeitlich 1:3 hinten. Der Schweizer Nationalspieler Okafor (89.) sorgte nach einer bajuwarsichen Aufholjagd schließlich für den Endstand bei der Münchner Generalprobe für den Start in die Bundesliga-Rückserie bei RB Leipzig (20. Januar, 20.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker).

„Ich finde, wir haben wirklich sehr gut angefangen, die ersten 20 Minuten. Dann war es dünn bis zur Pause. Die Viertelstunde nach der Pause war auch eher schwach“, meinte Salihamidzic, der sich das Spiel vor Ort gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn anschaute: „Am Ende müssen wir es eigentlich gewinnen, das ist natürlich schade. Aber für einen Test war es gut. Wir können was mitnehmen und ein paar Schlüsse daraus ziehen.“ Unter anderem, dass sich Ibrahimovic offenbar zur zukunftsträchtigen Alternative entwickeln könnte. Dass der deutsche Tabellenführer so viele Gegentreffer kassierte, war für den 46-jährigen Bosnier dagegen offenbar verschmerzbar.

Hasan Salihamidzic: Boss des FC Bayern sieht nach Trainingslager in Katar müde Spieler

„Wir waren schon müde, weil das Trainingslager (in Katar, d. Red.) anstrengend war. Am Ende des Trainingslagers ein Testspiel zu haben, ist immer anspruchsvoll für den Körper“, sagte er: „Wichtig ist, dass der Tank am Freitag voll ist.“ (pm/sch)