Sammer motzt gegen Bayern-Fans wegen Lewandowski-Rückkehr: „Alles andere wäre erbärmlich“

Von: Christoph Klaucke

Matthias Sammer maßregelt Bayern-Fans vor Lewandowski-Rückkehr. © Christian Kolbert/dpa

BVB-Berater Matthias Sammer macht sich Sorgen wegen Lewandowskis Wiedersehen mit dem FC Bayern und seinen Fans. Der Amazon-Experte nimmt den Torjäger in Schutz.

München – Nur wenige Wochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona wird Robert Lewandowski auf den Rasen der Allianz Arena zurückkehren. So wollte es die Auslosung der Champions League. Die schnelle Rückkehr des Polen nach München schien irgendwie vorgezeichnet. FCB-Boss Oliver Kahn hatte es im Gefühl und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Doch wie wird Lewandowski bei seiner Wiederkehr im Barca-Trikot im Münchner Fußballtempel von den Bayern-Fans empfangen? Schließlich waren viele Anhänger über die Art und Weise seines Abschieds verärgert. Es wird befürchtet, dass Lewandowski mit einem Pfeifkonzert und Pöbeleien rechnen muss. Für derlei Reaktionen hätte der frühere Bayern-Sportvorstand und heutige BVB-Berater Matthias Sammer kein Verständnis. Im Gegenteil: Der auch als „Motzki“ bekannte Ex-Profi schießt scharf gegen die FCB-Fans.

Matthias Sammer verteidigt Lewandowski und stänkert gegen Bayern-Fans: „Ob irgendein Idiot pfeift,...“

„Ich erwarte, dass sich die Bayern-Fans besinnen, sobald sich die Emotionen etwas gelegt haben. Alles andere wäre erbärmlich. Ob irgendein Idiot pfeift, darf keine Rolle spielen. Robert Lewandowski hat unheimliche Verdienste für den FC Bayern“, sagte Matthias Sammer bei einer Veranstaltung von Amazon Prime Video. Rumms! Eine klare Ansage an alle Bayern-Fans, gefälligst still zu sein und keinen Unmut zu äußern.

Der 54-Jährige ist bei den Champions-League-Übertragungen des Streaming-Senders als Experte im Einsatz. Am 13. September kommt es in der Königsklasse zum Wiedersehen zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern München. Sammer war zwischen 2012 und 2016 als Sportvorstand beim Rekordmeister tätig und feierte 2013 den CL-Sieg. Seit einigen Jahren steht er Borussia Dortmund beratend zur Seite.

Matthias Sammer ermahnt Bayern-Fans vor Lewandowski-Rückkehr

„Ich könnte nicht verstehen, wenn ein Mann, der so viel für den Klub geleistet hat, nicht gut empfangen wird“, meinte Sammer. Der zum FC Barcelona gewechselte polnische Weltfußballer habe in der Zeit bei den Bayern Geschichte geschrieben und etwas erreicht, „was seit Gerd Müller niemand mehr für möglich gehalten hat“. In der Saison 2020/21 gelangen Lewandowski 41 Tore in der Bundesliga und damit eins mehr als der vorherige Rekordhalter Gerd Müller.

Auch Julian Nagelsmann hatte den Fans bereits eine Empfehlung ausgesprochen. „Ich finde es grundsätzlich nie gut, wenn einer ausgepfiffen wird. Ich würde mir wünschen, dass ihn unsere Fans so empfangen, wie sie ihn auch nach seinen Toren gefeiert haben. Das hat er verdient, unabhängig davon, ob der Abschied aus Fan-Sicht super war oder nicht super war, es ist einfach Profi-Fußball“, erklärte der Bayern-Trainer.

FC Bayern: Lewandowski-Rückkehr mit Spannung erwartet – trifft Torjäger gegen Ex-Klub?

Für Lewandowski läuft es bei seinem neuen Klub in Barcelona ausgezeichnet. Nachdem der Torjäger im ersten Ligaspiel noch torlos geblieben war, schnürte er zuletzt zweimal einen Doppelpack und spielte sich so auf Anhieb in die Herzen der Barca-Zuschauer.

Wie die Bayern-Fans bei einem Lewy-Treffer gegen ihr Team reagieren würden, bleibt abzuwarten. Der 34-Jährige hat in diesen Tagen wohl ohnehin ganz andere Sorgen in Barcelona, schwebt Lewandowski in Gefahr? (ck)