Sohn von Bayern-Legende heißt „München“: „Uli Hoeneß muss ihn kennenlernen“

Von: Alexander Kaindl

Er spielte lange Zeit für den FC Bayern, gewann etliche Titel. Bis heute denkt Samuel Kuffour gerne an seine Zeit in München - das beweist der Name seines Sohnes.

München - Er genießt Kultstatus bei den Fans des FC Bayern: Samuel Kuffour! 1993 fand er als damals 17-Jähriger seinen Weg nach München, spielte noch im Nachwuchs und leihweise für den 1. FC Nürnberg, ehe der Verteidiger ab 1996 zum Bayern-Stamm zählte. Bis 2005 erlebte „Sammy“ dann alle Höhen und Tiefen an der Säbener Straße mit. Champions-League-Triumph 2001, sechs deutsche Meisterschaften, vier Pokalsiege, zwei Weltpokalsiege: Kuffour ist einer der erfolgreichsten ghanaischen Fußballspieler aller Zeiten.

Samuel Kuffour nennt seinen Sohn „Munich“

Und: Er ist seinem Herzensklub weiterhin eng verbunden! Zwar trennten sich die Wege 2005 und Kuffour ging nach Italien, in die Niederlande und schließlich zurück in die afrikanische Heimat. Der Kontakt nach München riss aber nie ab. Wie viel ihm die Zeit bedeutet hat, machte Kuffour nun noch einmal deutlich.

Er benannte seinen Sohn nach der bayerischen Landeshauptstadt! Kein Scherz: In einem Twitter-Video erklärt der ehemalige Abwehrmann, dass sein Sohn „Munich“ heißt.

FC Bayern München: Kuffours Sohn heißt „Munich“, Bayern-Legende hofft auf Treffen mit Hoeneß

In dem Video überreicht der deutsch-ghanaische Journalist Kwamena Obu Mensah dem Kultspieler der Bayern den Bundesliga-Ball der kommenden Saison. Kuffour sitzt mit seinem kleinen Sohn auf der Couch, ein Kissen mit dem Bayern-Logo liegt zwischen den beiden.

Mensah fragt Kuffour nach dem Namen des Sprösslings. Er antwortet gut gelaunt: „My son‘s name is Munich.“ Zu Deutsch: „Der Name meines Sohnes ist Munich.“ Mensah ist erstaunt, fragt direkt, was Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu dieser Liebeserklärung an die einstige Wirkungsstätte sagt. Kuffour lacht laut und sagt: „Uli Hoeneß muss ihn kennenlernen.“

FC Bayern München: Samuel Kuffour erlebte 2003 schlimmen Schicksalsschlag

Zu Hoeneß hat Kuffour ein ganz besonderes Verhältnis, denn: Der einstige FCB-Patron half ihm in einer besonders schwierigen Zeit. Im Januar 2003 ertrank Kuffours erst 15 Monate alte Tochter in einem Swimmingpool in Ghana. Er selbst war erst kurz vor der privaten Tragödie aus dem Weihnachtsurlaub wieder nach München zurückgekehrt.

Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge taten in der Folge alles, um den damals 26-Jährigen zu trösten. Kuffour schilderte einst: „Sie organisierten innerhalb von zwei Stunden einen Privatjet, damit ich nach Ghana fliegen konnte und der Privatjet blieb in Accra, bis ich alles erledigt hatte. Das sagt dir, dass diese Leute für dich da sind.“ Hoeneß kümmert sich nach wie vor um seinen FC Bayern. Jüngst kündigte er Top-Transfers an. (akl)