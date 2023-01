Für den Trainerjob: Sandro Wagner schnuppert beim FC Bayern München

Von: Tim Hempfling

Sandro Wagner macht ein Praktikum beim Basketball-Coach Andrea Trinchieri.

Sandro Wagner kehrt zu seinem Jugendclub zurück. Aber nicht zur Fußballabteilung, sondern zum FC Bayern München Basketball.

München – 2018 kam Sandro Wagner das letzte Mal als Spieler zum FC Bayern zurück. In einem Jahr beim Rekordmeister lief der gebürtige Münchner 30-mal auf, erzielte neun Treffer und bereitete zwei weitere vor. Jetzt kommt er wieder zum FCB – und zwar zur Basketballabteilung. Wie die Bild berichtet, macht er dort den Trainer-Praktikanten.

„Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen“, sagt Wagner zur eher ungewöhnlichen Art der Weiterbildung. Dort will er von Bayern-Basketball-Coach Andrea Trinchieri lernen. „Andrea Trinchieri ist einer der besten Basketballtrainer, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf“, sagt Wagner.

Sandro Wagner: Rückrundenauftakt mit Unterhaching gegen den FC Bayern II

Seinen Hauptjob bei der SpVgg Unterhaching gibt er natürlich nicht auf. Nach seinem Karriereende als Spieler 2020 begann ein Jahr später seine Trainerkarriere. Ursprünglich angedacht als U19-Coach der Unterhachinger wurde er ins kalte Wasser geworfen und übernahm sofort die Herrenmannschaft. Im ersten Jahr unter Wagner wurde die SpVgg vierter in der Regionalliga.

In der zweiten Saison steht Wagner mit drei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Regionalliga Bayern. Die Rückrunde startet jedoch erst am 24. Februar, wenn der 35-Jährige gewissermaßen schon wieder zum FC Bayern zurückkehrt – dann gegen die Bayern Amateure. (Tim Hempfling)