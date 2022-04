Sandro Wagner über Duell mit Villarreal: „Gewinner des Hinspiels heißt FC Bayern“

Von: Marius Epp

Sandro Wagner glaubt an die Heimstärke des FC Bayern. © foto2press/IMAGO (Montage)

München - Der FC Bayern steht vor dem wichtigsten Spiel der Saison: Im Rückspiel gegen den FC Villarreal muss das Team von Julian Nagelsmann einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

Vor ausverkaufter Kulisse in der Allianz Arena trauen das den Münchnern auch viele zu. Klar: Erwischen die Spanier wieder einen Sahne-Tag, wird es alles andere als einfach. Dass es trotzdem eine machbare Aufgabe ist, verdankt der FC Bayern dem eigenen Glück und der schlechten Chancenverwertung des Gegners. Hätte Villarreal seine zahlreichen Großchancen genutzt, wäre die Bayern-Niederlage höher ausgefallen - so ist es nur ein Tor.

Der Ex-Münchner und DAZN-Experte Sandro Wagner sieht darin eine große Chance und beurteilt das Hinspiel-Ergebnis nicht schlecht. Unser Spruch des Tages!

So wie das Spiel lief, heißt für mich der Gewinner des Hinspiels FC Bayern, weil jetzt eine Superchance besteht.