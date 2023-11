Leroy Sané begeistert Manuel Neuer mit toller Aktion bei dessen Comeback

Von: Florian Schimak

Manuel Neuer feierte nach 350 Tagen am Samstag gegen Darmstadt 98 sein emotionales Comeback. Eine Aktion von Leroy Sané half dem Kapitän des FC Bayern.

München – Die Vorfreude war groß. Bei den Fans, beim FC Bayern – und natürlich bei Manuel Neuer selbst. 350 Tage nach seinem letzten Spiel stand der Keeper der Münchner am Samstag beim denkwürdigen 8:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 wieder im Kasten.

Über zehn Monate nach seiner schweren Unterschenkelfraktur, die er sich bei einer Skitour zugezogen hatte, feierte Neuer sein Comeback. Dass eine solche Partie natürlich etwas ganz Besonderes ist, war klar. Selbst für einen alten Hasen wie dem Bayern-Kapitän.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Torhüter Marktwert: 5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Manuel Neuer feiert emotionales Comeback beim FC Bayern

Das fing schon beim Warmmachen an, als der Rekordmeister extra für Neuer dessen Lieblingssong abspielte. „Hells Bells“ von AC/DC schmetterte da gegen 15 Uhr durch die Allianz Arena uns sorgte bei vermutlich nicht wenigen Zuschauern direkt für Gänsehaut.

„Ich hatte mir das nicht extra für dieses Spiel gewünscht“, verriet Neuer nach der Partie in der Mixed Zone: „Ich wurde mal gefragt. Aber es ist ein Lied, das früher im Fußball schon immer gespielt worden ist. Ich war auch ein bisschen überrascht“, gab der 37-Jährige dabei zu.

Manuel Neuer feierte ein starkes Comeback – auch dank einer Aktion Leroy Sané. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer „positiv aufgeregt“ bei Comeback nach 350 Tagen

Trotz seiner großen Erfahrung war der Keeper vor dem Anstoß durchaus nervös. „Auch ich war mal aufgeregt, positiv aufgeregt“, gestand Neuer: „Das Schönste war, mit den Jungs auf dem Platz zustehen. Heimspiel, vor den eigenen Fans, das haben wir uns alle lange gewünscht.“

Damit die Aufregung auch schnell verflog, dafür sorgte ein anderer Bayern-Star. Leroy Sané nämlich spielte den Anstoß etwas überraschend und nicht wie sonst üblich zum nächsten Teamkollegen, sondern direkt ganz zurück zu seinem Kapitän. So hatte Neuer sofort den ersten Ballkontakt im Spiel.

Leroy Sané begeistert Manuel Neuer mit toller Aktion bei dessen Comeback

„Allein durch den ersten Ballkontakt – und dann auch vor der Roten Karte (für Joshua Kimmich in der 4. Minute, Anm.d.Red) – war ich im Spiel“, so Neuer, der verriet, dass das mit Sané nicht abgesprochen war: „Das war Überraschung.“

Wie gut er dann im Spiel war, bewies er umgehend in der 36. Minute, als der Darmstädter Marvin Mehlem frei vor Neuer auftauchte, dieser aber trotz seiner langen Verletzungspause wieder Neuer-Dinge tat und den Ball im Eins-gegen-eins parierte.

Manuel Neuer über sein Comeback beim FC Bayern: „Es läuft so, wie es läuft“

Im zweiten Durchgang war Neuer dann nicht mehr gefordert, weil seine Vorderleute den Aufsteiger in der Arena auseinandernahm und mit acht Treffern in einer Halbzeit Bundesliga-Geschichte schrieben. Nicht nur deswegen war Neuers Comeback in jeder Hinsicht ein voller Erfolg (tz-Note 2).

„Es läuft so, wie es läuft. Da kann man viel spekulieren, ob der Zeitpunkt der richtige ist“, so Neuer: „Man muss es dann einfach tun. Ich hatte ein gutes Gefühl, habe dem Trainer das Gefühl gegeben, dass es gut funktioniert.“ Und das tat es ja – auch ein bisschen dank Leroy Sané. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak