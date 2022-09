Sané-Ansage an Nagelsmann: Bayern-Star bittet Trainer um Versetzung

Von: Florian Schimak

Leroy Sané hat mit seinem Auftritt beim VfL Bochum seine Stammplatzambitionen untermauert. Vor der Saison soll der Bayern-Star eine Forderung an Julian Nagelsmann gestellt haben.

München – Ach ja, den gibt‘s ja auch noch?! Dem einen oder anderen Fan des FC Bayern dürfte der Name Leroy Sané nach den ersten beiden Saisonspielen fast schon entfallen sein. Bei all dem Hype um Jamal Musiala, Sadio Mané oder Serge Gnabry spielte der 26-Jährige eher eine untergeordnete Rolle.

Irgendwo auch verständlich, stand Sané weder beim Saisonauftakt bei Eintracht Frankfurt (6:1), noch bei der Heimpremiere gegen den VfL Wolfsburg (2:0) in der Startelf. Am vergangenen Sonntag in Bochum (7:0) bekam er nun seine Chance von Beginn an – und überzeugte (tz-Note 1).

Anschließend wurde Sané von allen Seite gelobt. Julian Nagelsmann attestierte ihm, dass er „einer der besten Spieler Europas“ sein könne, wenn er die „talentfreien Aktionen“ im Spiel zeige. Was der Bayern-Trainer damit meint? Wenn sich Sané auf gut Deutsch den Hintern aufreißt, ist er nicht zu stoppen!

Leroy Sané überzeugt beim FC Bayern: Gelingt nun der Durchbruch?

Doch genau das macht der sensible Sané zu selten. Daher stand er in seinen bisherigen zwei Jahren nicht selten in der Kritik – und das nicht nur bei den Fans. An der Säbener Straße ist man dennoch davon überzeugt, dass Sané der Durchbruch gelingt. Allen voran Hasan Salihamidzic, der den Offensiv-Star nach dessen Auftritt im Supercup gegen RB Leipzig feierte. Nicht nur wegen seines Treffers.

„Diese Wut auf dem Platz will ich immer von Dir sehen“, soll Brazzo laut Sportbild zu Sané nach der Partie gesagt haben, um dann in dieselbe Kerbe wie Nagelsmann zu schlagen: „Wenn Du immer mit dieser Entschlossenheit spielst, kannst du der Beste in Europa werden!“

Warum bekommt Sané aber keine Konstanz in sein Spiel und bringt so Fans und Bosse manchmal zur Weißglut? Gala-Auftritte wie gegen Bochum wechseln sich mit enttäuschenden Leistungen ab. Dabei wirkt er aufgrund seiner Körpersprache oft lustlos. „Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert“, sagte Nagelsmann nach dem Bochum-Spiel.

Sané ist vor allem kein Lautsprecher. „Er ist ein Typ, der jetzt nicht ständig das Gespräch sucht“, so der Bayern-Trainer weiter: „Er sitzt jetzt auch nicht ständig beim Trainer im Büro. Er will einfach ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Man muss ihm Vertrauen schenken, dann hat er herausragende Fähigkeiten.“

Ansage von Leroy Sané an Bayern-Trainer Nagelsmann

Eine Sache aber hat Sané vor Saisonbeginn laut Sportbild deutlich gemacht: Er möchte nicht mehr Rechtsaußen spielen. Auf dieser Position fühlt sich der Nationalspieler nicht wohl. „Er spielt lieber im Zentrum als auf dem Flügel“, verriet Nagelsmann am Sonntag. In Bochum agierte Sané als Linksaußen.

Spannend wird zu sehen sein, wo ihn der Coach in den kommenden Monaten einbaut. Einen Zehner gibt es im neuen 4-2-2-2-System der Bayern nämlich nicht. Allerdings könnte die Flexibilität der Formation der große Trumpf für Sané sein. Denn letztlich kann er in der Offensive fast alle Positionen besetzen.

So könnte der Abgang von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona auch Sané ein stückweit beflügeln – oder viel mehr befreien. Durch die deutlich flexiblere Offensive kann Sané öfter im Zentrum auftauchen oder je nach Situation auf den linken Flügel ausweichen. Dieses Spiel kommt ihm und seinen Fähigkeiten deutlich besser zugute.

Von Sanés Klasse ist beim FC Bayern jeder überzeugt. Auch das Vertrauen von Nagelsmann und Salihamidzic hat er. Und so liegt es abermals nur an Sané selbst, den nächsten Schritt zu gehen. Vor allem in Hinblick auf die WM im November. Die letzte hat er überraschend verpasst. Vor der WM 2018 in Russland strich ihn der damalige Bundestrainer Joachim Löw kurz vor dem Turnier aus dem Aufgebot. (smk)