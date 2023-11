Bayern-Aufstellung gegen Saarbrücken ist da: Müller beginnt – Tuchel überrascht mit 54-Minuten-Mann

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern muss am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal ran. Bei der Aufstellung setzt Trainer Thomas Tuchel auf Thomas Müller.

Update vom 1. November, 19.38 Uhr: Da ist die Aufstellung! Thomas Tuchel rotiert leicht und bringt Thomas Müller sowie Choupo-Moting und Tel. Auch Youngster Krätzig beginnt. Ebenso Bouna Sarr, der bislang erst 54 Minuten zum Einsatz kam. Harry Kane sitzt zunächst auf der Bank. Wie die Partie des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal verläuft, lesen Sie in unserem Live-Ticker.

DFB-Pokal: Bayern-Aufstellung gegen Saarbrücken

Neuer - Sarr, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Krätzig - Tel, Müller, Sané - Choupo-Moting

Update vom 1. November, 19.09 Uhr: Lange wird es nicht mehr dauern, dann dürfte die offizielle Aufstellung reinflattern. Man darf gespannt sein, wie Tuchel das Team aufstellen wird.

Update vom 1. November, 16.34 Uhr: So, in gut drei Stunden werden wir wissen, wie Trainer Thomas Tuchel seinen FC Bayern ins Rennen schicken wird. Wie bereits am Dienstag durchsickerte, dürften Jamal Musiala und Kingsley Coman beim Pokalspiel in Saarbrücken geschont werden. Mathys Tel und Thomas Müller dürften dafür beginnen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting wäre eine Option.

Thomas Tuchel und Thomas Müller vor dessen Einwechslung. Im Pokal darf er von Beginn an ran. © IMAGO

Bayern-Aufstellung gegen Saarbrücken: Spiele findet statt – Thomas Müllers Chancen steigen

Update vom 1. November, 10.39 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen: Nach langem Hin und Her findet das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Saarbrücken nun statt. Die Münchner können sich guten Gewissens in den Flieger setzen – und Thomas Tuchel in Ruhe über seine Aufstellung nachdenken.

Der Bayern-Coach deutete bereits an, dass es auf einigen Positionen zur Rotation kommen könnte. Auch Youngster Aleksandar Pavlovic darf auf einen Einsatz hoffen. Am Mittwoch unterschrieb der Youngster seinen ersten Profivertrag. Wer letztlich spielen darf, erfahren Sie als Erstes hier.

Erstmeldung vom 30. Oktober:

München – Ob der FC Bayern am Mittwochabend in der 2. Runde im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken antreten kann steht aktuell noch gar nicht fest. Der Grund: Die erheblichen Niederschläge in den vergangenen Tagen, weshalb noch nicht gewährleistet ist, dass der Rasen im Ludwigsparkstadion bespielbar sein wird.

Thomas Müller Geburtsdatum: 13. September 1989 (34 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

DFB-Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken steht noch auf der Kippe

Vor dem Duell mit dem Drittligisten entspannt sich die personelle Lage beim Rekordmeister – zumindest ein wenig. So stehen Leon Goretzka und Serge Gnabry vor einer Rückkehr ins Aufgebot. Dennoch muss der Bayern-Coach wieder kreativ sein. „Bei Leon sieht es ganz gut aus, der könnte eventuell im Kader stehen. Er hat gestern das ganze Training gemacht“, verriet Thomas Tuchel am Dienstagmittag auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße auf Nachfrage von tz.de.

Auch bei Angreifer Gnabry, der sich in der 1. Runde im Pokal den Unterarm brach und seitdem nicht zur Verfügung stand, bahnt sich ein Comeback an. „Bei Serge geht es mit der Hand wieder besser, aber er war krank“, so der Bayern-Coach: „Der wird wohl auch mit im Kader stehen.“

Darf Thomas Müller am Mittwochabend im Pokal mal wieder von Beginn an ran? © IMAGO / Eibner / ActionPictures

Bayern-Aufstellung gegen Saarbrücken: Neuer im Tor – Trio fraglich

Manuel Neuer wird in jedem Fall spielen, der Keeper hatte erst am vergangenen Samstag gegen Darmstadt 98 (8:0) seine Rückkehr nach zehn langen Monaten Verletzungspause gefeiert. Auch Harry Kane, der mit einem Traumtor samt Dreierpack gegen den Aufsteiger glänzte, wird wohl nicht groß geschont werden. „Gerade Harry ist derjenige, der es gewohnt ist, viel zu spielen“, so Tuchel: „Er kann ökonomisch spielen.“

Gut möglich, dass Tuchel dennoch sanft die Rotationsmaschine anwerfen muss, denn einige Bayern-Stars sind angeschlagen. „Nous (Mazraoui, Anm.d.Red.) kränkelt ein wenig. Auch Jamal war gestern ein wenig erkältet“, erklärte Tuchel im Pressestüberl: „Kingsley Coman war am Samstag umgeknickt.“ Schwer vorstellbar, dass die drei am Mittwochabend zum Einsatz kommen. Vor allem Coman nicht, da sich der Platz nicht im allerbesten Zustand befinden wird.

Bayern-Aufstellung im Pokal: Youngster Tel und Oldie Müller eine Option

Daher dürfte endlich wieder einmal die Stunde von Thomas Müller schlagen. Auch Mathys Tel wäre für die Offensive adäquate Alternativen und dürfte in Saarbrücken seine Chance bekommen. „Er ist immer eine Option“, sagte Tuchel: „Ich hatte ihn schon ein paar Mal gedanklich in der Aufstellung. Wir haben ihn aber zurückgehalten, weil wir den Lauf der anderen nicht unterbrechen wollten.“

Sollte Mazraoui ausfallen, könnte Goretzka direkt in die Startelf rücken. Ein Einsatz des zuletzt an der Hand verletzten Mittelfeld-Stars wäre mit ein wichtiges Zeichen vor dem BVB-Spiel am Samstagabend. Dort fehlt bekanntlich Joshua Kimmich nach seiner Roten Karte gegen die Lilien am Samstag. Wäre Goretzka also nicht fit, hätte Tuchel mit Konrad Laimer nur einen fitten Sechser.

Ebenfalls möglich, dass Tuchel sehr offensiv spielen lässt und Kimmich als alleinigen Sechser gegen Saarbrücken bringt. Die Rekonvaleszenten Dayot Upamecano und Raphaël Guerreiro sind für das Pokalspiel noch keine Option. (smk)

