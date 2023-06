170-Millionen-Paket des FC Bayern zum Verkauf? Gemunkel um drei Stars

Von: Alexander Kaindl

Am Kader des FC Bayern München könnte sich im Sommer einiges verändern. Möglicherweise stehen gleich drei Starspieler zum Verkauf.

München – Diesen Juni hatte man sich beim FC Bayern natürlich anders vorgestellt. Während die Saison mit den Endspielen in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben auf das große Finale zusteuert, haben die Roten schon Sommerpause.

Großer Umbruch beim FC Bayern – trotz Meistertitel

Immerhin: Einen Titel haben sie dann doch noch retten können. Der FC Bayern wurde in einem Bundesliga-Drama doch noch Deutscher Meister. Für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic war dennoch Schluss. Die Münchner leiteten den großen Umbruch ein, der Einfluss von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ist wieder gewachsen.

Kahns Schattenmann muss nun wohl ebenfalls gehen, auch Marco Neppe soll wackeln – Letzterer war neben Salihamidzic einer der Hauptverantwortlichen für den aktuellen Kader. Bleiben zwei Fragen: Wie sieht er künftig aus? Und wer plant ihn?

Bayern-Gerüchte um Spieler und Funktionäre

Bei den Bayern gibt es aktuell jede Menge Gerüchte rund um das Personal – auf und neben dem Platz. Und möglicherweise ist das Kapitel an der Isar für ein Star-Trio ja wirklich schon bald beendet. Die Rede ist von Serge Gnabry, Leroy Sané und Sadio Mané.

Es wird gemunkelt, schon seit Monaten. Innerhalb der Mannschaft waren Gnabrys Paris-Trip und der Sané-Mané-Zoff natürlich Thema. Steht nun im Sommer der Abschied von einem, zweien oder gar drei Offensiv-Stars auf dem Plan? Die Bild schreibt ganz offen: „Gnabry und Sané gelten neben Mané als Verkaufskandidaten.“

170-Millionen-Paket des FC Bayern zum Verkauf? Gemunkel um Star-Trio

Das Trio hat zusammen genommen einen Marktwert von 170 Millionen Euro, 90 Millionen hatten die Bayern für die drei Spieler an Ablösesummen investiert. Die Leistungen? Bei Gnabry und Sané zu selten auf dem Weltklasse-Niveau, das man sich einst erhofft hatte. Mané floppte in seiner ersten Saison.

Dass tatsächlich alle drei Spieler gehen, gilt als sehr unwahrscheinlich. Fakt ist aber: Die Bayern brauchen einen klassischen Neuner. Es wird also definitiv ein Mittelstürmer kommen. Dazu gibt es mit Mané, Sané, Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller und Jamal Musiala sechs Akteure, die potenzielle Stammspieler sind und sich in ihrer Spielweise teilweise extrem ähneln. Trainer Thomas Tuchel hätte mit einem neuen Neuner dann also sieben Top-Leute (mit Eric Maxim Choupo-Moting wären es sogar acht) für möglicherweise nur vier Offensivpositionen. Völlig klar, dass es dann im Sommer Verkäufe geben müsste, um Platz im Kader und auch auf der Gehaltsliste zu bekommen.

Mané, Sané und Gnabry als Verkaufskandidaten beim FC Bayern München

Nach aktuellem Empfinden kommt Mané am ehesten für einen Verkauf infrage. Direkt dahinter folgen aber schon Gnabry und Sané. Mögliche Abnehmer? Paris wurde in der Vergangenheit ein Mané-Interesse nachgesagt, Gnabry und Sané spielten schon einmal in der Premier League und fühlten sich dort wohl – dort hätte man auch das nötige Geld für Ablöse und Gehalt. Die kommenden Wochen werden Klarheit um das Münchner Star-Trio bringen. Dass man beim FC Bayern im Jahr 2023 aber niemals „nie“ sagen sollte, haben die Personalien Julian Nagelsmann, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bereits bewiesen. In diesem Zusammenhang pikant: Der erwartete Neuzugang Konrad Laimer könnte in München plötzlich ohne Befürworter sein. (akl)