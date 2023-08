Sané–Wandel dank Tuchel: Bayern-Star will es diese Saison wissen

Offensivspieler begeistert von Coach

Leroy Sané (27) strotzt vor Tatendrang. Das ist auch etablierten Mitarbeitern des FC Bayern in der Vorbereitung auf die kommende Saison nicht entgangen.

München – Zwei Beweise: Der Offensiv-Star, dem in der abgelaufenen Spielzeit noch Unpünktlichkeit vorgeworfen wurde, kam rund eineinhalb Stunden früher als geplant zu den obligatorischen internistischen Checks im Krankenhaus Barmherzige Brüder Mitte Juli. Passend dazu kam er bei den Sprints in den darauffolgenden Trainingseinheiten auf dem Rasen regelmäßig eher ans Ziel als seine Mitspieler.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 (27 Jahre alt) in Essen Vertrag bis: 30. Juni 2025 Position: offensiver Mittelfeldspieler

Leroy Sané ist begeistert von Trainer Thomas Tuchel

Fakt ist: Sané brennt, wie man auch seiner Leistung inklusive Tor beim letzten Testspiel gegen AS Monaco (4:2) sehen konnte. Ein wichtiger Grund dafür: Trainer Thomas Tuchel (49). Nach tz-Informationen ist Sané völlig begeistert von den Gesprächen mit dem Coach. Er mag es, taktisch eingebunden und gefordert zu werden.

Wer Sané kennt, weiß, warum: Der Ex-Schalker wechselte in jungen Jahren zu Manchester City. Der dortige Trainer Pep Guardiola (52) hat ihn geprägt. Diese Detailversessenheit in allen Aktionen ist tief in Sané verwurzelt. Eine ähnliche Art von Perfektionismus verfolgt auch Tuchel.

Sané möchte sich voll und ganz auf FC Bayern konzentrieren – Wechsel kein Thema

Zudem liegt Sané der im Vergleich zur Vorsaison leicht abgeänderte Spielstil mit mehr kurzen Zuspielen. Der deutsche Nationalspieler liebt es auch, via Doppelpass von seinen Mitspielern auf die Reise geschickt zu werden und seine Schnelligkeit zu nutzen.

In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte um ein angebliches Interesse des FC Barcelona an Sané (Vertrag bis 2025). Kein Thema für den Angreifer. Er möchte sich in der kommenden Saison voll auf den FC Bayern konzentrieren und konstant starke Leistungen bringen. Wie ernst es ihm ist, zeigt auch seine Urlaubsplanung: Die Fußball-freie Zeit verbrachte Sané mit seiner Familie bewusst in Europa statt wie sonst üblich in den USA. Das war auch für seinen Biorhythmus gut – um von Anfang an voll durchstarten zu können. (Philipp Kessler)

