Kahn und sein Saudi-Arabien-Trip: Alter Bayern-Gegner teilt mächtig aus

Von: Patrick Mayer

Oliver Kahn zieht bei Social Media die Kritik vieler Fans auf sich, weil der Ex-Boss des FC Bayern für den schwerreichen Fußball in Saudi-Arabien wirbt. Ein Münchner Anhänger wird sehr deutlich.

München - Zuletzt gab es ordentlich Rüffel für Oliver Kahn. Es ging nicht um den FC Bayern, der den früheren Nationalspieler in seiner Funktion als Vorstandsboss Ende Mai unmittelbar nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft rausgeschmissen hatte. Nein, seine Werbung für die Monarchie Saudi-Arabien und die Fußball-Liga dort sorgte bei Social Media für reichlich Aufsehen.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn: Fan-Kritik nach Werbe-Video für Saudi-Arabien-Shoppingcenter

Kahn hatte unter anderem den Klub Al-Hilal SFC besucht und bei Instagram Fotos mit Superstar Neymar sowie Trainer Jorge Jesus geteilt. Auch bei Al-Nassr FC und Cristiano Ronaldo schaute er vorbei. Die saudische Liga, Saudi Professional League genannt, wird aus dem Westen vielerorts argwöhnisch beäugt, weil die saudischen Klubs für viele hunderte Millionen Euro alternde Stars aus Europa einkaufen – zum Beispiel Neymar oder Cristiano Ronaldo.

Ein bekannter Fan der Münchner, der sich immer wieder öffentlich zu sportpolitischen Themen äußert, hat den Ex-Spieler und -Funktionär des deutschen Rekordmeisters wegen des Engagements in und für Saudi-Arabien jetzt scharf kritisiert. Die Rede ist von Michael Ott, der die Bosse des FC Bayern jahrelang für das Katar-Sponsoring angeprangert hatte – ehe diese dasselbe nach Protesten aus der Fanszene nicht verlängerten.

Oliver Kahn besuchte auf seinem Trip nach Saudi-Arabien unter anderem den Klub Al-Hilal und machte Fotos mit Superstar Neymar (links) und Trainer Jorge Jesus. © Montage Instagram/oliverkahn

„Ich halte es für grundfalsch, dass Oliver Kahn dem Sportswashing-Projekt der saudi-arabischen Liga noch mehr Aufmerksamkeit verschafft. Dazu kommt ein Werbevideo für ein saudisches Luxus-Shoppingcenter“, erklärte der 30-jährige Jurist im Gespräch mit Sport1: „Das kann man auch nicht mehr mit Entwicklungshilfe für den Fußball erklären. Das dient allein dem Abkassieren auf dem Rücken der Menschenrechte.“

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn: Münchner Fußball-Ikone arbeitet schon länger mit Saudi-Arabien zusammen

Kahn hatte in einem Social-Media-Video von einem saudischen Luxus-Ressort geschwärmt: „Ich denke, es ist wirklich großartig, wirklich großartig, Via Riyadh zu besuchen. Nehmt euch Zeit, und ja, entspannt euch. Kommt hier rüber und besucht diesen wundervollen Ort.“ Ernst gemeinte Zuneigung oder ein Gefallen für einen ehemaligen Geldgeber?

Kahn hält schon länger geschäftliche Kontakte nach Saudi-Arabien, das mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird. Im Oktober 2017 hatte das Unternehmen „Goalplay“ des Vize-Weltmeisters von 2002 einen Vertrag mit dem saudischen Verband zur Torhüterausbildung abgeschlossen. Erst später folgte sein Engagement an der Säbener Straße in München.

„Oliver Kahn stand für mich immer für riesigen Ehrgeiz und Ambition. Wenn er Werbe-Geld von Saudi-Arabien nehmen sollte, dann ist das easy money - völlig ambitionslos und dazu noch unverantwortlich. Ich würde mir wünschen, dass er sich höhere Ziele setzt“, meinte Ott weiter. Den Werbe-Clip hatte er bereits bei Twitter als „bizarr“ und „zum Fremdschämen“ bezeichnet. Ott gilt als eine Art Chefkritiker. Reihenweise hatte er sich früher gegen das Katar-Sponsoring bei den Bayern positioniert, unter anderem bei Jahreshauptversammlungen der Münchner am Rednerpult.

Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn: Kritik bei Instagram wegen Saudi-Arabien-Werbung

Wie Saudi-Arabien sieht sich auch das Emirat, das Veranstalter der jüngsten Fußball-WM war, mit Vorwürfen angeblicher Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Kritiker in Europa sprechen davon, die Saudis würden den Transfermarkt weiter erhitzen, obwohl die Liga auf einem deutlich niedrigeren sportlichen Niveau sei. Kahn hatte ferner zu Postings bei Instagram geschrieben: „Im Rahmen meiner Reise besuchte ich die Klubs der Saudi Professional League. Vielen Dank an Al-Hilal SFC, das mich in ihrem legendären Klub beherbergt hat. Toller Moment, um Trainer, Spieler und ihren Superstar Neymar zu treffen.“

Prompt folgten in den Kommentaren kritische Reaktionen. Ein Instagram-User schrieb: „Legendary Club also – ist ein Witz, oder?“ Ein anderer Nutzer kommentierte: „Legendary club? Ich bitte dich.“

Und noch ein User sah sich zu einer regelrechten Botschaft in den Kommentaren veranlasst: „Du bist mein absoluter Lieblingsspieler und für mich bester Keeper aller Zeiten, aber so einen Verein als ‚legendary‘ zu bezeichnen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Traditionsvereine, die sich über Jahrzehnte etwas ‚Legendäres‘ aufgebaut haben. Von den Rahmenbedingungen und Menschenrechtsverletzungen in dieser Region mal ganz zu schweigen ... Echt enttäuschend, dass jemand wie du, der sich immer für Normen und Werte eingesetzt hat und Vorbild für viele warst/bist, jetzt für solch eine Liga Werbung macht!“ Jetzt legte Ott nach. (pm)