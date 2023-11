„Oberpeinlich“: Bayern-Star Goretzka gesteht Jugendsünde auf dem Schulhof

Von: Luca Hartmann

Teilen

Leon Goretzka wurde als Fußballer im Ruhrgebiet groß und wechselte 2013 als junger Spieler vom VfL Bochum zum FC Schalke. Anschließend konnte sich der 18-Jährige eine Proll-Aktion nicht verkneifen.

München – DFB-Star Leon Goretzka steht seit 2018 beim FC Bayern München unter Vertrag und überzeugt die Fans nicht nur spielerisch, sondern oft auch wegen seiner klaren Haltung in politischen Fragen oder ehrlichen Worten zur sportlichen Situation beim Rekordmeister oder der Nationalmannschaft. Jetzt hat der Mittelfeldspieler auf eine seiner Jugendsünden zurückgeblickt.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter: 28 Jahre), in Bochum Verein: FC Bayern München Stationen als Spieler: VfL Bochum, FC Schalke 04 , FC Bayern München Länderspiele: 54

DFB-Star Goretzka fuhr mit Protz-Karre zur Schule

Im Podcast Copa TS hat der 28-Jährige mit Moderator Tommi Schmitt über seine Anfangszeit als Profifußballer beim VfL Bochum und seinen Wechsel zum FC Schalke gesprochen. Wie Goretzka nun verraten hat, stellte der damals 18-Jährige seinen Wohlstand vor seinen Schulkameraden offen zur Schau.

„Ich kann mich immer noch an ein paar peinliche Situationen erinnern, so im Nachhinein, als alle in den Schulbus eingestiegen sind und man selber ist da mit der dicken Karre vorbeigefahren“, erzählt Goretzka, der kürzlich auch beim Football-Spiel in Frankfurt war. Um welches Auto es sich gehandelt hat, wollte Goretzka nicht verraten. Doch er gibt zu: „Es war schon grenzwertig. Rückblickend war die Aktion einfach oberpeinlich.“

Leon Goretzka hat gebeichtet, während seiner Schulzeit mit einem teuren Auto zur Schule gefahren zu sein, während seine Klassenkameraden den Schulbus nehmen mussten. © AUDI AG

Bayern-Star hat aus Fehler gelernt

Doch Goretzka habe schnell aus seinem Fehler gelernt. „Es gehört dazu, dass man mal Fehler macht, und die habe ich mit Sicherheit auch gemacht. Aber ich habe auch immer relativ schnell gemerkt, wie albern man sich dabei vorkommt“, sagt der 28-Jährige, der spätestens mit seinem Schalke-Wechsel in die Kategorie des „Großverdieners“ aufgestiegen war.

Zur damaligen Zeit „war es aber das, was ich gewollt habe“ und als 18-Jähriger sei es auch „ein Stück weit normal. Aber man braucht es ganz sicher nicht“, weiß Goretzka heute. Trotzdem sei bei ihm nie „die Reflexion zu seinen Freunden“ verloren gegangen. „Es war wie eine Parallelwelt, aber ich konnte auch immer wieder zurück switchen und erkennen, was die wichtigen Dinge sind und wie man sich richtig zu verhalten hat.“

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Goretzka spricht über Anfeindungen nach Schalke-Wechsel

Wie Goretzka auch verraten hat, sei der Wechsel innerhalb des Ruhrgebiets für den damals 18-Jährigen ein „richtiges Brett“ gewesen. „Ich bin ja auch weiterhin in Bochum zur Schule gegangen, wo viele Bochum-Fans waren“, erklärt der Nationalspieler. Dabei sei ihm nicht nur der „Verrat“ am VfL vorgeworfen worden, er sei auch mal mit einem Trinkpäckchen beworfen worden.

Zu dieser Zeit sei Goretzka auch das erste Mal mit der Sportpresse in Berührung gekommen. „Die haben das ganze ziemlich unfair dargestellt. Als hätte ich den Verein verraten, von dem du Fan bist und für den du von klein auf gespielt hast. Es wurde sich im Nachhinein entschuldigt und einiges geradegerückt. Aber zu der Zeit war es nicht einfach“, erklärt Goretzka.

Inzwischen ist Goretzka eine wichtige Stütze beim FC Bayern. Nach seinem Mittelhandbruch wurde er zuletzt auf Anhieb zum Matchwinner. Auch wenn er noch auf die Hilfe seines Teamkollegen Joshua Kimmich angewiesen war. (LuHa)