Im Schatten der Statue von Gerd Müller: Harry Kane sendet emotionale Botschaft an den Bomber

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane ist dazu verpflichtet, Tore für den FC Bayern zu schießen. Im Schatten der Statue von Gerd Müller. Der Neuzugang sendet eine emotionale Botschaft.

München – Harry Kane setzt beim FC Bayern eine jahrelange Tradition erfolgreicher Mittelstürmer fort. Der treffsicherste seiner Vorgänger war niemand geringeres als Gerd Müller, der mit 365 Bundesliga-Toren noch immer den Rekord hält. Jüngst wurde dem „Bomber der Nation“, wie Müller im Volksmund liebevoll aufgrund seines unbändigen Torhungers genannt wurde, ein Denkmal gebaut.

Seit Mitte September steht vor der Allianz Arena eine Statue von Gerd Müller, die einen Schatten auf das Stadion wirft, in dem Kane nun für die FCB-Tore sorgen soll. Der Müller-Nachfolger verspürt aber aus einem ganz bestimmten Grund keinen Druck und sendet eine emotionale Botschaft an den Bomber.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 30 Jahre), London, Großbritannien Verein: FC Bayern München Größte Erfolge: WM-Torschützenkönig, Premier-League-Torschützenkönig (3)

Harry Kane tritt beim FC Bayern in Fußstapfen von Gerd Müller

Harry Kane wechselte nach einer wochenlangen Transfer-Saga Anfang August für eine Rekordablöse von kolportiert mehr als 100 Millionen Euro zum FC Bayern. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Stürmer in München wie eine Bombe eingeschlagen hat. In seinen ersten fünf Bundesligapartien erzielte der 30-Jährige sieben Tore und gab drei Vorlagen – Rekord für einen Neuzugang.

Uli Hoeneß, einst als Spieler ebenfalls mit Torinstinkt ausgestattet, sagte bei der Einweihung der Müller-Statue: „Gerd war die beste Nummer neun, die es wahrscheinlich je auf der Welt gegeben hat.“ Womöglich ein Ansporn für Kane, der sich im DFB-Pokal in Münster auf der Bank ausruhen durfte? Auf der anderen Seite ist der Druck in die großen Fußstapfen von Müller zu treten immens, mit der Statue im Rücken und der hohen Ablöse dürfte es nicht leichter werden.

Der Schatten von Gerd Müller: Harry Kane tritt in große Fußstapfen. © MIS/Imago

„Ganz ehrlich, den größten Druck mache ich mir selber: Ich will etwas erreichen“, sagt Kane mit einem Lachen angesprochen auf die Müller-Statue, die draußen einen Schatten auf das Stadion wirft. Der Bayern-Homepage zufolge, habe er die Tore von Gerd Müller vor einiger Zeit auf YouTube studiert, erzählt er weiter.

„Ich wollte herausfinden, wie er war und wie er gespielt hat. Er war ein unglaublicher Torjäger und nach allem, was ich höre, vor allem auch ein unglaublicher Mensch. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in seine Fußstapfen zu treten“, sagt Kane, der einen emotionalen Moment beim Wiesn-Spiel gegen Bochum erlebte. Der Engländer sendet damit eine emotionale Botschaft an Gerd Müller, der am 15. August 2021 im Alter von 75 Jahren verstorben war.

Harry Kane und Gerd Müller: Gemeinsamkeiten auf und neben dem Platz

Kane und Müller verbindet ihre Geradlinigkeit Richtung Tor und ihre Bescheidenheit außerhalb des Platzes. Die Freude am Spiel treibt die beiden Torjäger zu Höchstleistungen.

Kane selber, sagt er, fühle sich bis heute „wie ein kickender Fan – einfach weil ich diesen Sport so liebe“. Die Lust auf Tore erlischt in ihm nie, sagt er, „Assists sind auch wichtig, und über allem steht immer der gemeinsame Erfolg, der Sieg fürs Team – aber dieser Adrenalinstoß nach einem Tor lässt dich immer weitermachen“. Auch in die bayrische Kultur ist Kane bei seinem Wiesn-Besuch bereits eingetaucht.

Harry Kane will mit neuem Müller und dem FC Bayern erfolgreich sein

Beim traditionellen Lederhosen-Shooting zuvor bekam Kane von Gerd Müllers Namensvetter Thomas Müller Unterstützung. Der Ur-Bayer Müller gab dem Briten Weißwurst- und Biernachhilfe.

„Thomas ist ein fantastischer Typ, der den FC Bayern lebt – er hat diesen besonderen Hunger, er will immer alles, gleichzeitig hat er Spaß an dem, was er tut. Wir werden beide alles geben, um mit dem FC Bayern erfolgreich zu sein“, versprach Kane. Ob der Brite eines Tages wie Gerd Müller auch eine Statue bekommt? Das wird die Zukunft zeigen.

Müller-Nachfolger: Statue für Harry Kane? Uli Hoeneß blickt voraus

Wie Kane die Hoeneß-Aussage zur besten Nummer neun wohl findet? „Jetzt ist Harry gerade mal ein paar Wochen da – wenn er in drei Jahren auch so viele Tore geschossen hat, unterhalten wir uns noch mal. Ich traue diesem Typen alles zu“, sagte der Ehrenpräsident mit einem schelmischen Grinsen. (ck)