Verletzungsseuche beim FC Bayern: Zwei weitere Keeper fallen nach Operation aus

Von: Jörg Bullinger

Die beiden FCB-Nachwuchskeeper Manuel Kainz (li.) und Lukas Schneller wurden in den vergangenen Wochen operiert. © Imago Images / Eibner, Sportfoto Rudel

Dem FC Bayern gehen langsam die Torhüter aus. Neben Kapitän Manuel Neuer fallen auch die beiden Nachwuchskeeper Manuel Kainz und Lukas Schneller aus.

München - Die Verletzung von Manuel Neuer hat den FC Bayern ins Mark getroffen. Der Schlussmann fällt nach einem Skiunfall wegen eines Unterschenkelbruchs für die restliche Saison aus. An der Säbener Straße rauchen die Köpfe, wie der Ausfall des fünfmaligen Welttorhüters im neuen Jahr aufgefangen werden soll.

Dass der Rekordmeister den Ausfalls seines Kapitäns mit aufstrebenden Keepern aus dem eigenen Nachwuchs auffängt, ist mehr als unwahrscheinlich. Die beiden Ersatzkeeper Sven Ulreich und Johannes Schenk (19 Einsätze in der Regionalliga) rücken auf und sind zunächst die ersten beiden Anwärter auf die Nachfolge Neuers im Kasten des FC Bayern. Und dann?

FC Bayern: Neben Manuel Neuer fallen auch Lukas Schneller und Manuel Kainz nach OP aus

Schenk hat in dieser Saison zehnmal das Tor der 2. Mannschaft gehütet. Jakob Mayer kommt auf acht Einsätze, gefolgt von Tom Hülsmann (4) und Benjamin Ballis (1). Lukas Schneller hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestritten und fällt wie Kainz in den kommenden Wochen aus.

Schneller hat sich bei der Vorbereitung auf sein Comeback wie schon im April bei seiner Trainingsrückkehr erneut am Oberschenkel verletzt und wurde Ende November operiert. Und auch bei Manuel Kainz war im Dezember ein Eingriff erforderlich: Der 20-Jährige verletzte sich während der Reha wieder am lädierten Ellenborgen und musste unters Messer.

FC Bayern sucht Ersatz für Manuel Neuer: Kehrt Alexander Nübel aus Monaco zurück?

Das 18-jährige Zwei-Meter-Talent Hülsmann darf deshalb laut eines Medienberichts im Januar mit den Profis zum Trainingslager nach Katar. Die momentan am eifrigsten diskutierte Theorie: Die Roten lotsen den zur AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel zurück an die Isar. Gelingt keine Einigung mit Monegassen, wird sich die Vereinsführung nach anderen Kandidaten umschauen müssen.

Je nach Ausfallzeit von Schneller und Kainz stünden dann nur noch der 17-jährige Benjamin Ballis und Jakob Mayer (21) zur Verfügung. Beides sind Spieler, die in der Regionalliga glänzen können, aber für die Ansprüche der Profiabteilung wird es nicht reichen. (jb)