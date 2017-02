Schock für Bayern-Frauen: Laudehr wieder verletzt

FC Bayern München (Frauen) - Eigentlich war alles bereit dafür, dass Simone Laudehr endlich in die Rolle schlüpfen konnte, für die sie der FC Bayern im Sommer zurückgeholt hatte. Doch jetzt hat sich die Nationalspielerin erneut verletzt.

Nachdem in der Vorrunde wegen ihres Außenbandrisses im Sprunggelenk bei den Olympischen Spielen kein Gedanke daran war, zu einer Führungsfigur zu werden, absolvierte sie die Vorbereitung auf die zweite Halbserie schmerzfrei. Doch jetzt fällt sie wieder lange aus.

Wie schwer die Sprunggelenksverletzung ist, wird am Freitag ermittelt. Fest steht jedoch schon jetzt, dass ihre Leidensgeschichte um ein weiteres Kapitel größeren Ausmaßes reicher wird. „Ich bin wieder da“, hatte sie erst letzte Woche im Trainingslager in Cadiz fröhlich festgestellt, „mein Fuß spielt super mit – für mich geht die schmerzfreie Saison los.“ Pustekuchen.

„Es ist schade, da sie gerade wieder so gut drauf war“, sagte Kollegin Leonie Maier, „wir alle hoffen, dass sie bald wieder auf dem Platz steht.“ Die 30-jährige Nationalspielerin ist eigentlich als Schlüsselfigur eingeplant, soll Kapitänin Melanie Behringer als Leitfigur entlasten und gerade in der Champions League, bei der es im Viertelfinale am 23. März gegen das Topteam Paris St. Germain geht, mit ihrer Erfahrung eine Stütze sein.

Simone Laudehr hatte zudem alles unternommen, um nun eine tragende Säule zu werden. In der Winterpause verhängte sie für sich selbst schweren Herzens zehn Tage Fußballverbot, da die letzten Jahre ihren Körper sehr beansprucht hatten. Außerdem verzichtete sie auf die Teilnahme mit dem DFB-Team am „SheBelievesCup“ Anfang März in den USA – der Fokus ruht auf dem FC Bayern, der nun trotz allem ohne sie morgen in Freiburg in die Rückrunde startet.

Text: Andreas Werner

Quelle: fussball-vorort.de