Schock: Droht Bayern der Ausfall des Kapitäns?

Manuel Neuer ist wohl erneut verletzt. Dem Kapitän des FC Bayern droht im Falle einer OP eine mehrmonatige Pause.

Manuel Neuer hat sich nach Informationen der Bild erneut am linken Fuß verletzt. Das geheime Abschlusstraining vor dem Spiel am Dienstag beim FC Schalke 04 (20:30 Uhr/hier im Live-Ticker) musste der neue Bayern-Kapitän im Anschluss abbrechen.

Danach ging es direkt ins CT. Das Resultat laut Bild: Der linke Fuß ist erneut kaputt! Dem Nationaltorhüter droht erneut eine mehrmonatige Pause.

Der FC Bayern bestätigte auf seiner Homepage den Ausfall des Torhüters für das Spiel auf Schalke. Eine finale Untersuchung würde dann am Dienstag erfolgen.

Bereits im April, beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, verletzte sich Neuer am linken Fuß und musste sich einer OP unterziehen, wegen der er bis in die neue Saison hinein ausfiel.

Neuer hatte erst vor drei Wochen beim Bundesligaspiel in Bremen sein Comeback gefeiert. Nach dem 4:0 am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 äußerte sich der 31-Jährige noch sehr zuversichtlich zur Rückkehr zu seiner Bestform: „Wenn man lange weg war, brauchst du wieder den Rhythmus. Den habe ich jetzt in den Englischen Wochen. Da werde ich schneller zu meiner alten Stärke zurückkommen“, hatte Neuer gesagt. Gegen Mainz habe er „ein gutes Spiel gemacht“.

sh/dpa

