Schuh-Kuriosum um Bayern-Star: Gravenberch mit Socken-Grätsche gegen Bremen

Von: Antonio José Riether

Teilen

In Bremen kam Ryan Gravenberch zu einem seiner seltenen Startelfeinsätze und zeigte dabei viel Einsatz. Sogar auf Socken grätschte er einem Gegner den Ball ab.

München – Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen machte der FC Bayern den nächsten wichtigen Schritt im Titelrennen. Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Münchner einen Punkt vor Borussia Dortmund auf Platz eins. Beim Gastspiel im Norden kam Ryan Gravenberch zum zweiten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Münchner. Der Niederländer zeigte nicht nur eine ansprechende Leistung, sondern sorgte auch für eine skurrile Aktion, nachdem er seinen Schuh im Zweikampf verloren hatte.

Ryan Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 in Amsterdam (Niederlande) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2027 Länderspiele: 11 für die Niederlande (1 Tor)

FC-Bayern-Profi Ryan Gravenberch verliert Schuh beim Auswärtsspiel in Bremen

Einer Gelbsperre von Leon Goretzka war es zu verdanken, dass Gravenberch nach knapp drei Monaten wieder von Beginn an spielen durfte. Der 20-jährige Mittelfeldmann bildete in der Zentrale das Duo mit Joshua Kimmich und überzeugte mit einer zielstrebigen Spielweise und guten Impulsen für die Offensive (tz-Note 3).

Zur Halbzeit stand es im Weserstadion am Samstagnachmittag noch 0:0 zwischen den Bremern und dem Rekordmeister. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn verlor Gravenberch bei einem seiner intensiven Duelle mit den gegnerischen Akteuren seinen rechten Schuh. Schlimmer noch: offenbar wurde dieser bei der Aktion derart ramponiert, dass ihn der Sommerneuzugang nicht weiter benutzen konnte.

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Volles Risiko: Ryan Gravenberch geht Schuh kaputt – Bayern-Star grätscht auf Socken

Der gebürtige Amsterdamer, der unter seinen weißen Schuhen auch weiße Socken trug, beeindruckte kurz nach dem Verlust des rechten Schlappens mit einer eindrucksvollen sowie mutigen Aktion. Kurz nach dem Verlieren seines Arbeitswerkzeugs grätschte er den Bremer Niklas Stark an der Außenlinie noch auf Socken ab – und zwar mit vollem Risiko auf eine Verletzung.

Während die Betreuer des FC Bayern wenige Minuten lang nach Ersatz suchten, war der elfmalige Nationalspieler der Niederlande dazu gezwungen, mit einem kaputten Schuh und zwischenzeitlich sogar ganz ohne diesen weiterzumachen. Wenig später bekam Gravenberch dann doch ein neues Paar von Teammanagerin Kathleen Krüger.

Ryan Gravenberch musste während der Partie in Bremen seinen kaputten Schuh austauschen. Zwischenzeitig spielte er nur mit einem. © imago/Claus Bergmann

Ryan Gravenberch: Nur zweimal durfte der Sommerneuzugang durchspielen

Wirklich lange durfte Gravenberch trotz seiner starken Socken-Grätsche gegen Bremen jedoch nicht weiterspielen. Lediglich in zwei Champions-League-Gruppenspielen – gegen Viktoria Pilsen und Inter Mailand – durfte er auch den Schlusspfiff auf dem Platz miterleben. In allen anderen Spielen war er entweder ein- oder ausgewechselt worden. Dies führte auch dazu, dass er sich kürzlich kritisch über seine Rolle in München äußerte.

Nach 64 Minuten ging Gravenberch also auch diesmal runter. Für ihn kam Thomas Müller, der unter Tuchel oft nur die Rolle des Ersatzspielers einnimmt, in die Partie. Durch die beiden Treffer von Serge Gnabry (62.) und Kingsley Coman (72.) sicherten sich die Münchner letztlich den verdienten Sieg an der Weser. Und kaum jemand fragte an diesem Abend nach Leon Goretzka. (ajr)