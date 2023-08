Kane stärkt Bayern-Talent Tel nach traurigem Skandal den Rücken

Von: Korbinian Kothny

Mathys Tel wurde nach der Supercup-Niederlage gegen RB Leipzig rassistisch beleidigt. Harry Kane steht hinter dem 18-jährigen Franzosen.

München – Der Pflichtspielauftakt des FC Bayern in die Saison 2023/24 war wahrlich einer zum Vergessen. Selbst das Debüt von Harry Kane konnte die 0:3-Klatsche gegen RB Leipzig nicht in den Hintergrund stellen. Zu allem Überfluss kam es im Nachhinein noch zu einem Rassismus-Vorfall gegenüber Mathys Tel.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (18 Jahre) in Sarcelles, Frankreich Position Mittelstürmer Marktwert. 20 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tel wird nach Supercup-Niederlage rassistisch beleidigt

Schon kurz nach Schlusspfiff kursierten Screenshots auf X (vormals Twitter), wonach der Franzose auf dessen Instagram-Kanals rassistisch beleidigt wurde. Das N-Wort, Affen-Emojis und Aufforderungen, den Verein zu verlassen, fluteten die Kommentarspalte.

Mittlerweile wurde der Großteil der Anfeindungen gelöscht. Tels Berater, Gadiri Camara, meldete sich noch am Sonntag mit einem Statement auf Instagram zu den Vorfällen: „Wir werden dafür sorgen, dass die Integrität und die Ehre von Mathys respektiert werden. Diese Plage muss mit aller Kraft bekämpft werden.“

Harry Kane steht hinter Mathys Tel. © IMAGO/Mladen Lackovic

Tel-Berater und FC Bayern verurteilen Kommentare aufs Schärfste

Auch der FC Bayern selbst stellte sich hinter seinen Schützling. „Wir verurteilen die menschenverachtenden Kommentare, denen Mathys Tel auf Social Media ausgesetzt wurde, aufs Schärfste“, stellte der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen klar.

Damit nicht genug: Jetzt meldete sich auch Bayerns neuer Star-Stürmer Harry Kane. „So ein Vorfall ist nicht zu akzeptieren. Mathys ist erst 18 Jahre alt“, sagte Kane im Interview des TV-Senders Sky. „Diese sogenannten Fans und solche Hasskommentare auf Social Media sind nicht zu tolerieren. Wir stehen alle hinter Mathys.“

Kane bietet Tel Hilfe an – Engländer in Vergangenheit selbst von sensiblem Thema betroffen

Dabei bot der Engländer Tel auch seine Hilfe an: „Das Team und ich werden bereitstehen, wenn Mathys über seine Gefühle sprechen will. Nochmal: Das ist inakzeptabel! Hoffentlich können wir in Zusammenarbeit mit dem Club und der Liga ein solches Verhalten künftig verhindern.“

Kane zeigte mit dem Statement gleich mal, dass er nicht nur auf dem Platz vorangehen will. Der Engländer hatte in der Vergangenheit selbst mit einem sensiblen Thema zu kämpfen, wie seine Gänsehaut-Botschaft auf Instagram zeigt. (kk)