Schwächt Abgang von Lahm und Alonso die Bayern? „Das ist Käse“

München - Es war der letzte Auftritt auf internationaler Fußballbühne für Philipp Lahm und Xabi Alonso. Wie schwer trifft das Karriereende der beiden Weltklasse-Fußballer den FC Bayern? Thomas Müller hat eine klare Meinung.

Alle Bayern-Spieler saßen bereits mit traurigen Mienen im Bayern-Bus, nur einer jagte im Bauch des Estadio Santiago Bernbaéu noch von einem Mikro zum nächsten: Xabi Alonso. Genauso wie Philipp Lahm beendet der Spanier zum Saisonende seine Karriere – das bittere 2:4 gegen Real Madrid war also seine allerletzte Partie unter Flutlicht in der Königsklasse. Nach 119 CL-Partien, sechs Toren und zwei Henkelpötten, den ersten 2005 mit Liverpool und 2014 mit Real Madrid tritt er zusammen mit Kollege Lahm von der ganz großen Bühne ab. Servus, ihr Giganten!

„Es war eine große Champions-League-Nacht“, meinte der Welt- und Europameister hinterher. „Wir hatten große Hoffnungen für diese Saison, aber wahrscheinlich hätten wir mit einem besseren Resultat hierher kommen müssen. Philipp und ich haben so viele Spiele genießen dürfen, bis zum letzten Tag. Darüber können wir glücklich sein. Es ist schade, enttäuschend, aber wir müssen jetzt weitermachen. Das ist der Bayern-Geist.“

Keine Hasstiraden von Lahm in Richtung Kassai

Das sah auch Philipp Lahm so. Doch im Gegensatz zu manch anderem Spieler der Roten bewies der Noch-Kapitän der Münchner mal wieder Stil, als er auf die Leistung des Schiedsrichters Viktor Kassai angesprochen wurde. „Man hat gesehen, dass die Mannschaft Mut hatte und unbedingt eine Runde weiterkommen wollte. Aber es ist hart, wenn man insgesamt eine Stunde gegen Real in Unterzahl spielt. Ja, in Sachen Schiedsrichterentscheidungen hatten wir heute Pech, und es ist bitter, wenn man dann ausscheidet. Heute überwiegt die Enttäuschung, dass man es nicht ins Halbfinale geschafft hat.“ Mehr nicht. Keine Hasstiraden, keine Betrugsvorwürfe, sondern der sportliche Blick auf zwei Spiele, zwei starke Mannschaften und eben auch die eigenen Defizite. Dann trat der 33-jährige CL-Sieger von 2013 nach 112 Spielen in der Königsklasse ab.

Respekt für die scheidenden CL-Legenden gab es indes von den Kollegen. „Die beiden haben den Weltfußball und die Champions League geprägt“, meinte Mats Hummels. „Da haben zwei Spieler auf eine passende Art und Weise, mit einem großen und spektakulären Spiel, ihre CL-Karrieren beendet.“ Ob ihr Verlust den FCB schwächt? Thomas Müller: „Das ist Käse. Es gehen zwei große Spieler. Aber der FC Bayern ist ein starker Verein und wird auch in den nächsten Jahren stark sein.“