Schwarz möchte die Löwen noch einholen

Stehen die Bayern-Amateure am Ende der Saison vorm Giesinger Stadtrivale? F: Leifer

Trotz frühem Rückstand (10.) ärgerte sich Bayern-Coach Danny Schwarz nach Abpfiff über „zwei verlorene Punkte“. Hatten Marco Hingerl (28.) und Milos Pantovic per Strafstoß (51.) die Partie doch zwischenzeitlich zugunsten der Münchner gedreht.

Anschließend aber hätte es seine Elf „verpasst, das 3:1 nachzulegen“, wie der Ex-Profi haderte, so dass die Platzherren noch ausgleichen konnten (71.). Obgleich Schwarz monierte, „dass wir wieder nicht zu Null gespielt haben“, honorierte er doch, dass sich sein Team „zuletzt stabilisiert“ habe. Nun biete sich am kommenden Freitag „die Riesen-Chance, mit einem Sieg Augsburg zu überholen“. Auch den 1860-Nachwuchs sieht der 41-Jährige noch nicht enteilt, „natürlich“ laute jetzt „das Ziel, am Ende vor den anderen zweiten Mannschaften zu stehen“.

Quelle: fussball-vorort.de