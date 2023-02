Giulia Gwinn „verirrt“ sich im Fußballstadion: Bayern-Star trotzdem überglücklich

Von: Florian Schimak

Giulia Gwinn besuchte am Dienstagabend das Testspiel der DFB-Damen gegen Schweden. Die Bayern-Spielerin war nach ihrem Kreuzbandriss wieder bei der Nationalmannschaft.

Duisburg/München – Vier Monate sind eine ziemlich lange Zeit, das muss man sich eingestehen. Da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen.

So lange fehlt Giulia Gwinn dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft nämlich nun schon. Im Oktober 2022 verletzte sich die 23-Jährige beim Training des DFB-Teams am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandriss!

Name: Giulia Gwinn Geburtstag: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Rechtsverteidigerin Marktwert: 200.000€ (Quelle: soccerdonna.de)

Giulia Gwinn arbeitet hart am Comeback: Video zeigt FCB-Star auf dem Laufband

Bereits der zweite für Gwinn, die sich 2021 diese Horror-Verletzung schon einmal zuzog. „Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr“, wurde damals Bianca Rech, die sportliche Leitung der FC Bayern Frauen, zitiert: „Wir werden sie bei Allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft.“

Inzwischen arbeitet die Außenverteidigerin wieder hart an ihrem Comeback. Auf Instagram postet sie immer wieder Videos, die sie beim Schuften in der Reha zeigen. Erst vor zwei Wochen sah man eine sichtlich glückliche Gwinn die ersten Schritte auf dem Laufband absolvieren.

Giulia Gwinn auf Instagram: FCB-Star zeigt sich bei der Reha

Am Dienstagabend feierte sie nun ihr Comeback beim DFB-Team. Allerdings nicht auf dem Rasen – dafür braucht die Verteidigerin noch ein bisschen länger. Gwinn war beim Testspiel des Deutschen gegen Schweden (0:0) in Duisburg als Zuschauerin zu Gast.

Dass Stadioninnenräume nach vier Monaten Verletzungspause nicht mehr zu ihrem gewohnten Einsatzgebiet gehören, das sah man in einem Instagram-Video, welches Gwinn am Tag nach dem torlosen Remis postete. Dabei ist zu sehen, wie Gwinn in einem weißen Mantel und einer modischen Tasche nach Spielende den Rasen verlässt.

Giulia Gwinn war beim Testspiel der DFB-Frauen gegen Schweden als Zuschauerin zu Gast. © Screenshot/Instagram/@giuliagwinn

Giulia Gwinn: „Ich hab‘ mich hier verirrt, irgendwie“

„Schaut mal, wen ich gefunden haben“, sagte Teamkollegin Sara Doorsoun in die Kamera und präsentierte Gwinn dabei stolz. „Reunion“, sagte die Filmerin, während Gwinn lächelnd in Richtung Katakomben und Umkleide abbog.

„Ich hab‘ mich hier verirrt, irgendwie – ich weiß auch nicht“, machte Gwinn einen auf unschuldig und spielte dabei wohl darauf an, dass sie offenbar gar keinen Zutritt zum Innenbereich der Schauinsland-Reisen-Arena hatte. „Endlich ist sie wieder da“, hörte man Doorsoun beim Vorbeigehen noch sagen und beide Damen verschwanden kichernd in Richtung Umkleide.

Giulia Gwinn will nach Kreuzbandriss bald wieder auf dem Rasen stehen

Im Dezember lüftete der Bayern-Star noch ihr Küchen-Geheimnis. Zudem verriet ihr Freund auf Instagram, was die gebürtige Friedrichshafenerin immer glücklich macht.

Aktuell scheint dies auch der Besuch der Teamkolleginnen bei Länderspielen zu sein. Drücken wir Gwinn die Daumen, dass sie dann auch bald wieder auf den Rasen zurückkehren kann. Auf dem Weg dahin wird sie sich dann aber sicherlich nicht mehr so schwer tun. (smk)