Schweinsteiger zu Gast bei Bayern-Spiel: Emotionaler Besuch erinnert ihn an Ehefrau Ana Ivanovic

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger zeigt sich im Audi Dome beim FC Bayern. Für den Basketball-Fan ein „besonderer“ Moment – vor allem wegen seiner Ehefrau Ana Ivanovic.

München – Hoher Besuch im Audi Dome: Bastian Schweinsteiger gab sich am Donnerstagabend in der Münchner Mehrzweckhalle die Ehre. Der FC Bayern huldigte seinem früheren Spieler und machte ihm ein persönliches Geschenk. Für Schweinsteiger war der Auftritt „etwas ganz Besonderes“, was mit der Herkunft seiner Ehefrau Ana Ivanovic zu tun hat.

Bastian Schweinsteiger (1. August 1984, 38 Jahre) und Ana Ivanovic (6. November 1987, 35 Jahre) Hochzeit: 12. Juli 2016 in Venedig Kinder: Luka (*2018) und Leon (*2019)

Bastian Schweinsteiger: Basketball-Fan als Ehrengast beim FC Bayern

Bastian Schweinsteiger spielte viele Jahre (1998 bis 2015) für den FC Bayern. Nach seiner Profikarriere hat sich der Rio-Weltmeister ins Privatlieben zurückgezogen und arbeitet gelegentlich als Fußball-Experte in der ARD, wo zuletzt Sedlaczek und Bartels live über Schweinsteigers Pokal-Outfit gespottet haben. An der Säbener Straße sieht man den 38-Jährigen selten. Im Gegensatz zu seinen früheren Mannschaftskollegen Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn hat Schweinsteiger (noch) kein Amt beim FC Bayern inne.

Die Verbindung zwischen der Vereinslegende und den Bayern wird jedoch ewig halten, so viel ist sicher. Und so überrascht es auch kaum, dass der ehemalige Mittelfeldspieler seinem Ex-Klub einen Besuch abstattet. Allerdings ist Schweinsteiger nicht etwa in die Allianz Arena, sondern in den Audi Dome geladen – zu einem Spiel der Basketballer.

Schweinsteiger zu Gast bei Bayern-Spiel: Emotionaler Besuch erinnert ihn an Ehefrau Ana Ivanovic

Der FC Bayern Basketball traf am Donnerstabend in eigener Halle in der EuroLeague auf Partizan Belgrad. Schweinsteiger war als Ehrengast mit dabei, dazu muss man wissen: Der gebürtige Kolbermoorer ist begeisterter Basketball-Fan und war schon mehrmals als Zuschauer der Korbjäger im Audi Dome.

Seinen großen Auftritt hatte Schweinsteiger kurz vor der Partie, als er FCBB-Forward Augustine Rubit die Trophäe für den MVP des Monats Januar in der EuroLeague überreichen durfte. Damit aber nicht genug: Schweini bekam nämlich selbst eine kleine Aufmerksamkeit vom FC Bayern.

Schweinsteiger wird wegen Bayern-Duell gegen Belgrad emotional: „Immer etwas Besonderes für mich“

Schweinsteiger präsentiert in seinen sozialen Netzwerken ein Foto von sich, wie er im leeren Audi Dome stolz ein FC-Bayern-Basketball-Trikot – mit dem Namen „Basti“ – in die Kamera hält. Auf Instagram fliegen dem einstigen FCB-Publikumsliebling die Herzen nur so entgegen. „Schön dich im Audi Dome gesehen zu haben Fußballgott, komm uns bald wieder besuchen“, lautet einer der vielen positiven Kommentare.

Schweinsteiger bedankt sich artig beim Klub und versieht seinen Post mit einer emotionalen Botschaft. „Deutschland vs. Serbien – immer etwas Besonderes für mich“, schreibt er auf Englisch. Schweinsteigers Ehefrau, die ehemalige Tennis-Spielerin Ana Ivanovic, stammt schließlich aus Serbien und ist in Belgrad geboren. Das erklärt auch zum Teil, warum Ivanovic ihre Kinder nicht versteht, wenn die Schweinsteiger-Großeltern kommen. Ob Schweinsteigers Gattin ebenfalls unter den Zuschauern im Audi Dome war, ist nicht überliefert.

Schweinsteiger bringt kein Glück: FC Bayern Basketball bangt um EuroLeague-Playoffs

Schweinsteiger erwies sich jedoch nicht als Glücksbringer. Eine Woche nach der knappen Niederlage beim Topteam FC Barcelona mussten sich die Bayern auch Partizan Belgrad mit 71:82 (33:39) geschlagen geben. Vor zahlreichen mitgereisten Belgrader Fans, die die Münchner Arena in einen Hexenkessel verwandelten, fand das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri ordentlich ins Spiel und blieb bis zum Ende der ersten Hälfte in Schlagdistanz. Im dritten Viertel aber lahmte die Münchner Offensive – Partizan zog davon und feierte den vierten Sieg in Serie.

Der FC Bayern Basketball freute sich trotz der Pleite natürlich trotzdem über Schweinsteigers Kommen: „Schön, dass du heute da bist, Bastian Schweinsteiger“, hieß es auf Instagram. Nach der 15. Niederlage im 24. Saisonspiel haben die Bayern bei noch zehn zu absolvierenden Partien einen nur noch schwer aufzuholenden Rückstand auf den anvisierten achten Rang für den Playoff-Einzug. Schweinsteiger, der kürzlich seinen Vertrag als ARD-Experte verlängert hat, drückt sicher die Daumen. (ck)