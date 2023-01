„Weiß jemand, wo das ist?“ Schweinsteiger und Ivanovic starten „Quiz Time“ mit ihren Fans

Europäische Hauptstadt gesucht

Rätselstunde bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Das Sport-Traumpaar wollte von seinen Fans den Namen einer Stadt hören. Die Meinungen gingen jedoch auseinander.

München - Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic geben eines der bekanntesten Traumpaare ab, das die Sportwelt zu bieten hat: Er ist Weltmeister, hat die Champions League gewonnen und Fußball-Deutschland mit dem FC Bayern München über Jahre hinweg dominiert. Sie hat einst bei den French Open triumphiert, gewann 14 weitere Turniere und führte die Tennis-Weltrangliste der Damen an.

Bastian Schweinsteiger (1. August 1984, 38 Jahre) und Ana Ivanovic (6. November 1987, 35 Jahre) Hochzeit: 12. Juli 2016 in Venedig Kinder: Luka (*2018) und Leon (*2019)

Schweinsteiger und Ivanovic starten „Quiz Time“ mit ihren Fans: „Weiß jemand, wo das ist?“

Seit 2016 sind Basti und Ana verheiratet, die Söhne Luka und Leon machten das Familienglück perfekt. Schweinsteiger ist inzwischen ein gefragter TV-Experte, machte zuletzt bei der WM 2022 zusammen mit Esther Sedlaczek eine äußerst gute Figur. Kurze Zeit später besuchte er zusammen mit seiner Ana das Neujahrskonzert in Wien, ehe die beiden dann einen erfolgreichen Auftritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ hatten.

Schweinsteiger und Ivanovic liefern also viel Gesprächsstoff. Jetzt haben sie ihre Fans in den sozialen Netzwerken sogar zu einer „Quiz Time“ eingeladen. Die einfache Frage der beiden: „Weiß jemand, wo das ist?“

Rätsel um Foto von Schweinsteiger und Ivanovic

Das Ehepaar teilte dazu ein Sonnenbrille-und-Cap-Selfie mit einem eindrucksvollen Bauwerk im Hintergrund. Und in der Kommentarspalte wurde dann natürlich fleißig gerätselt. So ganz konnten sich die Fans nicht festlegen. Kopenhagen, München, Wien, Novi Sad, Prag, Florenz – viele Städte wurden als Vorschläge genannt.

Kurios: Der eine oder andere spielte auf Schweinsteigers Fußball-Vergangenheit bei Manchester United an. Die Red Devils bestritten am Wochenende das Derby gegen Manchester City, gewannen mit 2:1. Ein Anhänger schrieb im Spaß: „Das sieht nicht aus wie das Old Trafford.“

Schweinsteiger und Ivanovic posten Foto aus Wien

Nein, das Bauwerk ähnelte dem Stadion des englischen Topklubs nicht annähernd. Viel eher handelt es sich um ein Wahrzeichen der österreichischen Hauptstadt: der Stephansdom in Wien!

Ob Schweini und Ivanovic am Wochenende schon wieder in der Donau-Metropole waren oder das Bild noch vom Besuch beim Neujahrskonzert stammt, ist nicht überliefert. Das Paar hat die „Quiz Time“ zunächst auch nicht aufgelöst, aber Ivanovic nutzte die Gelegenheit, um ihren serbischen Landsleuten ein frohes, neues Jahr zu wünschen. Orthodoxe Christen feiern Neujahr am 14. Januar. So oder so wurden die beiden von vielen Fans für ihr Foto gefeiert: „Ein wunderschönes Foto“ oder „So ein hübsches Paar“ hieß es in den Kommentaren. (akl)

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram / Bastian Schweinsteiger