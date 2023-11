Schweinsteiger kassiert bei „Wetten, dass...?“ Seitenhieb von Frau Ana

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger muss sich bei „Wetten, dass...?“ einen Seitenhieb seiner Frau Ana gefallen lassen. Der Ex-Bayern-Star erklärt sein Leiden im Tennisduell.

München – Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, waren am Samstagabend gemeinsam bei „Wetten, dass...“ zu Gast. Das Sportler-Traumpaar versprühte auf dem Sofa von Moderator Thomas Gottschalk gute Laune. Der langjährige Spieler des FC Bayern kassierte allerdings von seiner Frau vor einem Millionen-Publikum im ZDF einen Seitenhieb.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 39 Jahre) in Kolbermoor Ehepartnerin: Ana Ivanovic (verh. 2016) Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire

Bastian Schweinsteiger und Frau Ana Ivanovic bei „Wetten, dass...?“ zu Gast

Während Schweinsteiger mit den Bayern zahlreiche Trophäen abräumte und 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde, feierte seine Frau Ana Ivanovic große Erfolge im Tennis. Die ehemalige Nummer eins gewann 2008 die French Open.

Auch nach ihrem Karriereende spielt der Tennissport im Hause Schweinsteiger noch eine große Rolle, wie in der ZDF-Sendung „Wetten, dass...?“ einmal mehr zur Sprache kam. Schweinsteiger und seine Ana duellieren sich regelmäßig auf dem Tennisplatz – mit klarem Ergebnis.

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic haben bei „Wetten, dass...?“ mit Moderator Thomas Gottschalk viel Spaß. © Frederic Kern/Imago

Schweinsteiger kassiert bei „Wetten, dass...?“ Seitenhieb von Frau Ana

„Wir spielen ja manchmal Tennis gegeneinander – was immer nicht so erfolgreich für mich ausgeht –, aber das ist schon ein harter Sport. Also Tennis finde ich härter als Fußball, das muss ich schon sagen“, gab Schweinsteiger ernüchtert zu, um anschließend für einen Lacher bei den Anwesenden im Saal zu sorgen: „Zum Gewicht abnehmen, kann ich es nur empfehlen, gegen die Ana mal Tennis zu spielen.“

Gottschalk will in der Folge von Ana wissen, ob es für sie wichtig sei, einen lustigen Mann zu Hause zu haben. Und die 36-jährige Serbin nimmt die Vorlage gekonnt auf. „Auf jeden Fall, vor allem mit den Kindern. Wir haben immer Spaß daheim. Ob es beim Tennis ist, auch wenn er verliert. Man sieht die Hoffnung in seinen Augen, das ist wirklich schön“, antwortete Ivanovic, die ihrem Ehemann einen kleinen Seitenhieb versetzt und gleichzeitig Humor beweist. Schweinsteiger, der vor kurzem eine Ansage an seine Frau Ana schickte, teilte zudem sein sportliches Leiden.

Schweinsteiger hat im Duell mit Frau Ana noch Hoffnung

„Aber das tut sehr weh. Ich hab ja immer gedacht, wenn du Tennis spielst und du schaust es dir im Fernsehen an, dann denkst du dir, da gibt es ne Chance. Aber dann spielst du gegen die Ana und du siehst nicht irgendeinen Funken von Erfolg, das ist echt unfassbar“, erklärte der 39-Jährige.

Die Hoffnung gibt Schweinsteiger nicht auf: „Ich glaube immer noch, dass ich mal die Chance habe, einen Satz mal zu gewinnen, aber die Wahrheit sieht anders aus.“ Der TV-Experte wurde von Gottschalk auch zu sportlichen Themen gefragt, Schweinsteiger zeigte sich bei „Wetten, dass..?“ hoffnungsvoll für die Heim-EM im kommenden Sommer. (ck)