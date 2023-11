Nach Zukunftsentscheidung: Macht‘s Müller wie Kumpel Schweinsteiger?

Von: Korbinian Kothny

Thomas Müller will seine Karriere auch nach der EM im kommenden Jahr fortsetzen. Aber wo? Der 34-Jährige könnte sich an einer anderen Bayern-Legende orientieren.

München – Der FC Bayern München ohne Thomas Müller? Für viele Fans des deutschen Rekordmeisters ein eigentlich unvorstellbares Szenario. Seit 2008 repräsentiert das Eigengewächs seinen Herzensklub wie kein Zweiter in dieser Zeit. Gut, dass Müller seine Gedanken an ein Karriereende nach der kommenden Saison erstmal ad acta gelegt hat.

Müller will nach 2024 weitermachen – beim FC Bayern?

Am Dienstag bestätigte der 34-Jährige in der Sport Bild: „Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan. Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen – ich hoffe, das sieht man.“

Die Bayern-Fans dürfen also erstmal durchatmen. Oder? Nicht ganz. Denn eine Vertragsverlängerung bei seinem FC Bayern ist laut der Fachzeitschrift kein Selbstläufer. Müller gehört mit einem kolportierten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern und Gespräche über eine Verlängerung haben zwischen Klub und Spieler noch nicht stattgefunden.

Interesse aus England: Macht‘s Müller wie Schweinsteiger?

Das lässt auch Klubs im Ausland aufhorchen. Laut der Sport Bild soll Manchester United bereits im vergangenen Winter versucht haben, den Routinier von einem Wechsel in die Premier League zu überzeugen. Coach Erik ten Hag sieht in Müller einen Spieler, der United mit seiner Erfahrung sofort in die Erfolgsspur zurückführen könnte.

Geht der 34-Jährige denselben Weg wie eine andere Bayern-Legende? Kumpel Bastian Schweinsteiger verließ 2015 die bayerische Landeshauptstadt im Spätherbst seiner Karriere ebenfalls in Richtung des englischen Rekordmeisters. Müllers Weltmeister-Kollege erlebte in England allerdings keine einfache Zeit und wurde unter José Mourinho sogar zwischenzeitlich vom Training der ersten Mannschaft verbannt.

FC Bayern bleibt erster Ansprechpartner für Müller

Für Schweinsteiger war Manchester United allerdings eine Herzenssache. Der gebürtige Rosenheimer hatte schon in Jugendtagen neben dem FC Bayern immer für die ‚Red Devils‘ geschwärmt. Nach seiner Ausbootung erklärte Schweinsteiger: „Ich habe mein Herz und meine Liebe zum Verein ein wenig verloren.“

So weit ist es bei Müller noch nicht. Für den Oberbayer bleibt der FC Bayern seine erste Ansprechperson für eine Vertragsverlängerung und auch die Verantwortlichen planen in den nächsten Wochen Gespräche mit ihrem Eigengewächs. Zu diesem Plan passen auch die Aussagen von Müller: „Wir warten noch ein paar Wochen ab, dann kann ich mich dazu äußern.“ Die Fans des FC Bayern hoffen dann wohl, dass es nicht zu einem zweiten Fall Schweinsteiger kommt. (kk)