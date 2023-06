Wildes Gerücht um Bayern-Star Upamecano – doch Wechsel ist schwer vorstellbar

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Laut eines Berichts könnte Upamecano den FC Bayern im Sommer verlassen. Das würde jedoch keinen Sinn ergeben.

München – Passend zur aktuellen Transferperiode kursieren derzeit viele wilde Gerüchte. Eines davon stammt vom Kicker und betrifft den FC Bayern. Dem Bericht zufolge sei Dayot Upamecano (24) mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und könne sich sogar einen Wechsel vorstellen.

Dayot Upamecano Alter: 24 Jahre (27. Oktober 1998) Position: Abwehr Marktwert: 60 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

39 Mal Startelf beim FC Bayern für Upamecano in der abgelaufenen Saison

Fakt ist: Von insgesamt 48 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison stand der französische Innenverteidiger 39 Mal in der Startelf. Bis zum Jahreswechsel wurde er für seine Leistungen intern und extern gefeiert. Auch bei der Winter-WM in Katar spielte der Vize-Weltmeister groß auf.

Zur Wahrheit gehört aber auch: 2023 wollte Upamecano an seine Top-Leistungen anknüpfen. In der Vorbereitung nahm er sogar fünf Kilogramm ab. „Er sieht von seiner Figur fitter aus denn je“, lobte Ex-Trainer Julian Nagelsmann (35) Upamecano im Trainingslager in Doha. „Er war dann einer der stabilsten Verteidiger der ganzen WM.“

Um Bayern-Star Upamecano rankt sich gerade ein wildes Gerücht. © Ulrich Wagner/imago

Tuchel setzt ebenfalls auf Upamecaon

In den wichtigen Viertelfinal-Duellen der Champions League gegen Manchester City patzte er allerdings. Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel (49) kritisierte ihn dafür – nahm ihn aber auch in Schutz und baute ihn auf. Nach dem Ausscheiden in der Königsklasse setzte der Coach im Abwehrzentrum weiter auf den Franzosen.

2023 stand Upamecano nur fünfmal nicht im Kader – einmal wegen einer Rotsperre, viermal davon aufgrund von Schmerzen.

In der Rückrunde plagte ihn unter anderem eine langwierige Fußverletzung. Anfang Februar war er deshalb zur Behandlung in Konstanz bei Spezialist Dr. Kurt Mosetter. Ende April zog sich Upamecano einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Nachdem er diesen auskuriert hatte, wurde er zweimal eingewechselt. Im wichtigen Saison-Finale in Köln (2:1) stellte Tuchel ihn wieder in die Startelf.

Weggang von Upamecano würde keinen Sinn ergeben

Aufgrund der drohenden Abgänge von Benjamin Pavard (27) und Lucas Hernandez (27) – auch der Vertrag von Defensiv-Back-up Daley Blind (33) wurde nicht verlängert – würde ein Wechsel Upamecanos in diesem Sommer auch keinen Sinn ergeben. Der Vertrag des Abwehr-Stars läuft noch bis Sommer 2026.

Aktuell ist Upamecano bei der französischen Nationalmannschaft und fokussiert sich auf die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Mit der Équipe Tricolore spielt er am Freitag in Gibraltar und am Montag gegen Griechenland. Ab Juli wollen Upamecano und Co. wieder voll beim FC Bayern angreifen. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)