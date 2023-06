Nach Klose, Walter, Hoeneß und Demichelis: Nächster Trainer nutzt FC Bayern Campus als Sprungbrett

Von: Jörg Bullinger

U19-Trainer Danny Galm steht offenbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. © IMAGO/Sven Leifer

Der nächste Jugendtrainer des FC Bayern strebt nach Höherem. U19-Trainer Danny Galm steht kurz vor einem Wechsel in die 3 Liga.

München - Der Campus des FC Bayern erweist sich wieder einmal als Sprungbrett für den Profi-Fußball. Nicht nur aufstrebende Talente, für die es im Starensemble der ersten Mannschaft nicht gereicht hat, treiben ihre Karriere häufig an anderer Stelle fort. Auch die Trainer der Nachwuchsabteilung haben sich in den vergangenen Jahren immer häufiger ins Blickfeld der Profi-Klubs gecoacht.

FC Bayern: U19-Trainer Danny Galm steht vor Wechsel zu Drittligist SV Sandhausen

Der heutige HSV-Trainer Tim Walter wechselte im Sommer 2018 von der Isar zu Holstein Kiel. Sebastian Hoeneß, der vor wenigen Wochen im Duell gegen Walter den VfB Stuttgart vor dem Abstieg aus der 1. Bundesliga gerettet hat, folgte im Sommer 2020 nach der Drittliga-Meisterschaft mit der U23 dem Lockruf der TSG 1899 Hoffenheim. Miroslav Klose betreute zunächst von 2018 bis 2020 die B-Junioren, verstärkte dann für eine Spielzeit den Trainerstab von Hansi Flick und landete in Österreich beim SCR Altach.

Zuletzt konnte Martin Demichelis nicht widerstehen. Der Ex-Profi bekam eine Anfrage von seinem Jugendclub aus Buenos Aires, kehrte in seine Heimat Argentinien zurück und steht inzwischen mit River Plate an der Tabellenspitze der Argentinischen Primera Divison. Als nächstes reiht sich offenbar Danny Galm in die Liste von Trainer-Abgängen ein und steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Am Montagnachmittag haben die beiden Klubs den Transfer bestätigt.

Galm verlässt wohl FC Bayern Campus – U19 scheitert knapp an DFB-Pokal-Qualifikation

Der 37-Jährige kam vor zwei Jahren aus Hoffenheim zum FC Bayern. Die erste Spielzeit beendete Galm auf Rang neun, in der abgelaufenen Saison landete der gebürtige Miltenberger mit seiner Mannschaft auf Rang fünf. In seinem vermeintlich letzten Spiel verpasste der Ex-Profi mit der U19 den Gewinn des BFV-Pokals und damit die Teilnahme am DFB-Pokal. „Fürth war abgezockter und cleverer in den Zweikämpfen“, sagte Galm nach der 0:3-Niederlage am Samstag gegen den Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth. (Jörg Bullinger)