Sedlaczek und Bartels spotten live in der ARD über Schweinsteigers Pokal-Outfit

Von: Florian Schimak

Teilen

Bastian Schweinsteiger bekam von seinen ARD-Kollegen Spott wegen seines Outfits. © Screenshot/ARD/IMAGO / Sportfoto Rudel

Bastian Schweinsteiger begleitete als ARD-Experte den ersten Bayern-Sieg in diesem Jahr. Für sein Outfit wurde er aber von seinen Kollegen aufgezogen.

Mainz/München – Da ist wohl einer besonders kälteempfindlich …

Trotz des eigentlich erwärmenden 4:0 (3:0)-Erfolgs des FC Bayern bei Mainz 05 im Achtelfinale des DFB-Pokals, sorgte Bastian Schweinsteiger bei seinen ARD-Kollegen mit seinem Outfit für viel Hohn und Spott.

Bastian Schweinsteiger wurde von Esther Sedlaczek wegen seines Outfits aufgezogen. © Screenshot/ARD

Schweinsteiger-Outfit in der ARD sorgt für Spott von den Kollegen

Bei ungemütlichen zwei Grad und böigem Wind packte sich Schweini für seinen Auftritt am Spielfeldrand in der Mewa-Arena ordentlich ein. Eine dicke Jacke, ein Schal und natürlich Handschuhe durften an diesem Abend nicht fehlen.

Allerdings musste sich der Ex-DFB-Kapitän im Laufe der Übertragung dafür einiges anhören. Nicht nur von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Schweinsteiger bei dessen Analyse auf einmal ins Wort fiel.

Zunächst frotzelte Esther Sedlaczek direkt bei der Begrüßung in der ARD über Schweinsteigers Outfit und fragte scherzhaft, ob dieser zuletzt viel in der Sonne gewesen und damit die hiesigen Temperaturen nicht mehr gewohnt sei.

Schweinsteiger bei Bayern-Sieg im DFB-Pokal als ARD-Experte mit Handschuhen im Einsatz

Der Grund? Die Bayern-Legende trug Handschuhe, während Sedlaczek „handschuhfrei“ das ARD-Mikro hielt. Schweinsteiger rechtfertigte sich aber umgehend. „Also wenn ich die bei dem Wetter nicht brauche“, fragte der 38-Jährige seine Kollegin: „Im August brauch‘ ich‘s nicht.“

Als Schweinsteiger dann Mitte der ersten Hälfte kurzzeitig zu Tom Bartels auf den Kommentatorenplatz wechselte, um von dort aus das Treiben der Bayern auf dem Rasen zu analysieren, kassierte er auch vom ARD-Kommentator einen Seitenhieb. Kurz vor dem 2:0 des FC Bayern durch Jamal Musiala entledigte sich nämlich Julian Nagelsmann seiner Jacke, was von den TV-Kameras festgehalten wurde.

Zwei Schweinis, Ballack, Javi Martinez: Das sind die WM-Experten in Katar Fotostrecke ansehen

ARD: Sedlaczek und Bartels spotten live im TV über Schweinsteigers Outfit

„Ein Anflug von Steffen Baumgart“, zog Bartels die Parallelen zum Kölner Trainer-Kollegen, der wetterunabhängig immer kurzärmlig an der Seitenlinie coacht: „Das T-Shirt hat er noch nicht, aber die Jacke hat er schon mal abgelegt. Da kann sich Bastian Schweinsteiger eine Scheibe von abschneiden bei den Temperaturen da unten.“

Anschließend stellte Bartels eine Art Feldstudie auf: „Es gibt eben die Harten da unten an der Trainerbank“, so der ARD-Mann: „Und diejenigen, die sich dick einpacken und Leute, die sich zwiebelähnlich anziehen.“ Zu welcher Gruppe Schweinsteiger gehört haben dürfte, sollte jedem klar sein.

Sedlaczek sorgt sich um Familienvater Schweinsteiger: „Bringe dir eine Wärmedecke mit“

Als die Partie dann vorbei war und die Bayern erstmals seit drei Jahren wieder den Einzug ins Pokal-Viertelfinale feiern durften, verabschiedeten sich Sedlaczek von Schweinsteiger noch einmal mit einem Outfit-Spott. Nachdem sich dieser zuvor erklärt hatte, warum er sich so dick eingepackt hatte.

„Wenn ich daheim ausfalle, gibt‘s ein großes Problem“, verriet Familienvater Schweinsteiger kurz vor Ende der ARD-Übertragung. Sedlaczek, ebenfalls Mutter, hatte für die nächsten Auftritte des ARD-Duos bei den Pokalspielen in der kommenden Woche eine hämische Lösung parat: „Ja ja, dann bringe ich dir noch eine Wärmedecke mit.“

Glück für Schweinsteiger: Nach den Achtelfinals findet die Runde der letzten Acht im DFB-Pokal erst im April statt – dann sollte der ehemalige Fußball-Star zumindest keine Handschuhe mehr benötigen. (smk)